Presidenta Sheinbaum frena “destape” de Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí

El "destape" adelantado en San Luis Potosí se topó con pared en Palacio Nacional días después de que el senador Manuel Velasco (PVEM) levantara la mano de Ruth González Silva para que postulara a suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia clara a sus aliados: la "herencia" inmediata de cargos familiares no será avalada por Morena.

La mandataria no solo desaprobó la estrategia del Partido Verde, sino que fue tajante al señalar que, no está de acuerdo con estas prácticas que respaldan sus aliados.

Manuel Velasco "destapa" a Ruth González para gubernatura en San Luis Potosí

La polémica estalló cuando Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, protagonizó un "destape" a la vieja usanza. Sin rodeos, levantó la mano de la senadora Ruth González y, frente a sus compañeros, declaró: "Ella será la próxima gobernadora".

Velasco argumentó que González Silva es la figura "mejor posicionada" en las encuestas y cuenta con todo el respaldo de la dirigencia del partido del tucán. Este acto fue interpretado como un desafío directo a la línea política nacional, pues ocurre justo mientras Sheinbaum impulsa una reforma constitucional para prohibir el nepotismo .

Presidenta Sheinbaum frena en seco destape de Ruth González

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Sheinbaum respondió de manera contundente y usando el mismo criterio que aplicó días atrás en Zacatecas :

“En el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir Morena sí o no. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto que suceda familiares... en el periodo inmediato, que se espere seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión de un familiar”.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein se dijo en contra de que algún partido aliado a #Morena postule a algún cargo de elección popular a un familiar en primer grado, luego de que @VelascoM_ "destapara" a Ruth González, esposa del Gobernador, como posible candidata para…

La Presidenta aclaró que, aunque respeta la autonomía de los partidos aliados, su postura refleja los principios del movimiento que encabeza. Incluso, recordó su vínculo ideológico con Morena a pesar de su posición institucional como jefa de Estado:

“Esa es mi opinión personal y del partido del que vestí de licencia, pero siempre pertenezco”, sentenció, dejando claro que la 4T no acompañará candidaturas impulsadas por el nepotismo.

La declaración de Sheinbaum pone en una encrucijada al Gallardismo y al PVEM. La advertencia de "que se espere seis años" desactiva, al menos desde la óptica de la alianza oficialista, la posibilidad de que Ruth González reciba el bastón de mando directamente de manos de su esposo.

Ahora, el Partido Verde deberá decidir si acata la línea ética dictada desde la Presidencia o si, como amagó Velasco, se lanza desafiando a la líder del país.