Rostros femeninos en el dinero: las dos primeras mujeres que llegaron a los billetes mexicanos

A lo largo de la historia de los billetes mexicanos, algunas mujeres han sido representadas en los billetes emitidos por el Banco de México. Entre ellas destacan personajes históricos como Josefa Ortiz de Domínguez y Sor Juana Inés de la Cruz, cuyas imágenes han formado parte de distintas emisiones durante varios años.

Rostros femeninos en los billetes de México

De acuerdo con el Banco de México, la primera mujer en aparecer en un billete mexicano fue Gloria Faure, conocida como “La Gitana”. Se dice que la actriz catalana mantenía una relación con Alberto J. Pani, quien fue el primer gobernador del Banco Central.

Según la versión difundida sobre el origen de esta imagen, durante un viaje de negocios a Nueva York, Pani acudió a una reunión acompañado por Faure. Al verlo con la actriz, fue acusado de trata de blancas y puesto a disposición de las autoridades.

La primera mujer en aparecer en un billete mexicano fue Gloria Faure, conocida como La Gitana|Banxico

Tras ser liberado, y como una forma de respuesta a lo ocurrido, Alberto J. Pani habría entregado una fotografía de “La Gitana” para que fuera utilizada en el diseño de los primeros billetes mexicanos.

Esta historia aparece mencionada en el blog oficial del Banco de México, aunque la propia institución señala que se trataría únicamente de una leyenda.

Las primeras mujeres que aparecieron en billetes de México|Captura de pantalla

Por otra parte, se dice que en 1936 hubo un concurso de trajes regionales organizado por la Dirección de Pensiones de México; María Estela Ruiz Velázquez participó como 'Tehuana', generando gran impresión en Lázaro Cárdenas, que la eligió como imagen del billete.

Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como "La Corregidora", ha aparecido en dos series: en el billete de 5 pesos y en el billete de 20 pesos.

Finalmente, Sor Juana ha tenido espacio en seis series de billetes y monedas desde 1978; actualmente, Sor Juana aparece en el billete de 100 pesos de la familia G. Anteriormente, se encontraba en los billetes de 200 pesos en 2019.