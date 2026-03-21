Le sale caro Twitter: Elon Musk es declarado responsable por fraude en la compra de la red social

La compra de Twitter, la operación con la que Elon Musk terminó adueñándose de una de las redes sociales más influyentes del mundo, volvió a cobrarle factura en los tribunales. Cuatro años después del conflicto de un supuesto fraude que rodeó esa adquisición, un juicio en Estados Unidos hay una pregunta que no deja de perseguirlo: ¿qué tanto influyeron sus propias declaraciones en el valor de la compañía?.

El caso fue impulsado por accionistas de Twitter que vendieron sus títulos en medio del caos de 2022. Su argumento fue directo: Musk lanzó mensajes públicos que generaron incertidumbre sobre la compra y movieron el precio de las acciones en un momento clave de la negociación.

Esa discusión llegó a un jurado federal en San Francisco. Y ahí, el proceso dio un giro: los inversionistas lograron que se reconociera que algunas de esas declaraciones sí tuvieron impacto.

Por esta razón la compra de Twitter volvió a meter a Musk en problemas

En mayo de 2022, Elon Musk aseguró que la compra de Twitter estaba 'en pausa' mientras revisaba la cantidad de cuentas falsas o bots en la plataforma.

También cuestionó públicamente que esos perfiles representaran menos del 5% de los usuarios, como afirmaba la empresa.

Esos mensajes no quedaron en redes: impactaron el mercado. Las acciones de Twitter se movieron en medio de la incertidumbre y varios inversionistas decidieron vender.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

¿Qué le reclamaron los accionistas de la red social?

Los demandantes sostuvieron que Musk no solo expresó dudas legítimas sobre la operación, sino que utilizó su posición y visibilidad para presionar el proceso de compra.

Según su argumento, esas declaraciones generaron pérdidas a quienes vendieron sus acciones en medio del ruido, mientras Elon Musk evaluaba si seguir adelante o no con la adquisición.

El jurado no respaldó completamente la acusación de un fraude general en toda la compra de Twitter.

Pero sí concluyó que Elon Musk fue responsable frente a los accionistas por algunas de sus declaraciones durante ese periodo.

¿Cuánto dinero podría costarle este fallo?

El proceso no termina con el veredicto.

Ahora falta determinar el monto de los daños, que podrían alcanzar miles de millones de dólares, de acuerdo con reportes sobre el caso.

Además, la defensa de Musk ya adelantó que buscará apelar la decisión, lo que abre un nuevo capítulo legal.

Así fue la caótica compra de Twitter

La adquisición de Twitter fue una de las más turbulentas en el mundo tecnológico reciente.

Elon Musk acordó comprar la empresa por 44 mil millones de dólares, después intentó echarse atrás, cuestionó sus propios términos en público y finalmente cerró el trato en octubre de 2022.

Ese camino dejó dudas, pérdidas y ahora también consecuencias legales.

La compra que lo convirtió en dueño de la plataforma (hoy conocida como X) sigue generando efectos años después.