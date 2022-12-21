¿Elon Musk renuncia a Twitter? Busca “tontos” para que lo releven

En las últimas horas el nombre de Elon Musk se volvió noticia debido a una especie de renuncia de Twitter, la red social que compró en octubre por 44 mil millones de dólares y de la cual funge como CEO desde entonces; sin embargo, tras poco más de dos meses de una turbulenta gestión, el empresario sudafricano sorprendió con una encuesta donde preguntó si debería dar "un paso al costado" de su empresa.

Con más de 17 millones de votos, la respuesta fue un "sí" a que dejara su cargo como líder de Twitter Inc., por lo que dos días después de obtener los resultados en su contra, el magnate anunció que renunciará como CEO de la red social; sin embagro, se pued edecir que ironizó con su afirmación, pues inemdiatamente después dijo que lo hará cuando encuentre alguien "lo suficiéntemente tonto" para optar al puesto.

Elon Musk ha protagonizado una turbulenta gestión de Twitter desde su compra en octubre|Reuters

La respuesta ha generado más de 170 mil "Me Gusta" en menos de cuatro horas y ha generado controversia alrededor del mundo, pues en un principio el anuncio luce como una declaración de intenciones real, aunque con Elon Musk nunca se puede estar seguro y menos cuando se trata de Twitter, un tema con el que ha especulado varias veces antes y después de su adquisición.

"¡Renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto! Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores", escribió el empresario durante la tarde de este martes 20 de diciembre, tras dos días sin ahondar en los resultados de su encuesta.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

De esta forma el también dueño de Tesla y Space X anunció que se alejará de Twitter en cuestiones de gestión y se limitará a encabezar el software que da vida digital a la exitosa red social en millones de dispositivos, por lo que ahora queda pendiente saber si cumplirá con su palabra y dará un paso al costado en los próximos días.

Tras la llegada de Elon Musk, se especuló con el fin de Twitter

En su momento, Musk advirtió que "tuvieran cuidado con lo que desean", luego de saber el resultado a favor de que dejará Twitter, por lo que millones de usuarios especularon con un posible adiós de Twitter una vez consumada su salida, algo que ya ocurrió en el pasado tras el éxodo de decenas de trabajadores.

A mediados de noviembrese volvió tendencia RIP Twitter, pues CNN reportó la gran cantidad de renuncias que los empleados habrían recibido un correo electrónico corporativo en el que avisaban que las oficinas cerrarían temporalmente, lo que provocaría un colapso y que provocó preocupación en los usuarios; sin embargo, esto no ocurrió y Musk hizo burla de la situación, presumiendo que habían sido tendencia una vez más.