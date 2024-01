¡Vuelve el Rey! Así será el regreso de Elvis Presley a los escenarios en 2024

La Inteligencia Artificial (IA) continúa dejando rastros de todo lo que puede lograr, desde automóviles que pueden conducirse solo hasta dispositivos inteligentes que te permiten agendar citas, alarmas y hasta la música con la que deseas despertar, pero ¿alguna vez creíste que volverías a Elvis Presley en un escenario? Ahora podría ser una realidad.

Uno de los organizadores del evento aseguró que se tratará de una experiencia inolvidable para los seguidores de la máxima estrella del Rock And Roll, pero ¿cuándo será ?

“Será una experiencia inolvidable para los fans y admiradores de Elvis de todo el mundo, que podrán entrar en el mundo de Elvis, ponerse en su piel y celebrar su extraordinario legado musical”, aseguró.

¿Cuándo regresará Elvis Presley a los escenarios?

¡Paren todo! El intérprete de Jailhouse Rock o I Cant Help Falling In Love se presentará a finales del 2024 en la emblemática ciudad de Londres, aunque de momento no se tiene la sede ni la fecha específica, a más de uno le recuerda aquel mítico concierto en el que la banda Queen ofreció un mítico concierto en el estadio de Wembley.

De acuerdo con los informes compartidos, también se prevén presentaciones en distintas partes del mundo como Berlín, Tokio y Las Vegas.

¿Cómo se llevará a cabo el concierto de Elvis Presley mediante la Inteligencia Artificial?

Para traer a Elvis Presley a través de la Inteligencia Artificial, los expertos en la materia realizaron un amplio trabajo en el que recolectaron miles de fotos y videos del artista, a través de estas re recrearán en tamaño real para que los asistentes puedan revivir lo que fue uno de los más grandes músicos de la historia.

El proyecto estuvo a cargo de Authentic Brands Group, quienes también son dueños del patrimonio de Elvis Presley, también participó una empresa británica especializada en entretenimiento.

Tras el anuncio de “Elvis Evolution”, los fanáticos han comenzado a preguntarse cuál será el costo aunque de momento no han dado más detalles al respecto; sin embargo, se espera que sea un éxito global.