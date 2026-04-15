Sospechas, pasaporte retenido y versiones cruzadas: así investigan en Tanzania la muerte de la influencer Ashly Robinson

La policía de Tanzania mantiene bajo investigación a Joseph Isaac McCann, el prometido de la influencer estadounidense Ashly Robinson, conocida en redes sociales como Ashlee Jenae, quien murió tras un presunto intento de suicidio durante sus vacaciones en Zanzíbar, uno de los principales destinos turísticos del país africano.

Tragedia en el paraíso: Muere la influencer Ashlee Jenae durante vacaciones en Zanzíbar

Las autoridades informaron que retuvieron el pasaporte de McCann, de 45 años y también ciudadano estadounidense, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Robinson, de 31 años de edad contaba con una comunidad creciente en redes sociales como creadora de contenido de estilo de vida.

Cronología del caso: Conflictos domésticos y el presunto intento de suicidio

De acuerdo con la versión oficial, la pareja llegó a Zanzíbar el 4 de abril de 2026 y se registró primero en un hotel antes de trasladarse a un segundo alojamiento. En ese segundo hotel, el personal reportó presuntos conflictos domésticos entre ambos, situación que llevó a la administración a separarlos y asignarles habitaciones distintas para evitar nuevos incidentes.

Según el reporte policial, el 8 de abril de 2026, Robinson presuntamente intentó ahorcarse dentro del clóset de su habitación usando un cinturón. El personal del hotel la encontró con vida y la trasladó de inmediato a un hospital cercano, donde recibió atención médica. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, la influencer murió al día siguiente, el 9 de abril, alrededor de las 21:00 horas locales, mientras seguía hospitalizada.

"Manipulación de pruebas": Las sospechas del subcomisionado Zubery Chambera

Las autoridades de Zanzíbar subrayaron que la investigación continúa abierta a la espera de los informes médicos y forenses que deben emitir los especialistas.

“La policía, en colaboración con el Hospital Lumumba y otras instituciones científicas, ha iniciado investigaciones sobre este asunto para que podamos averiguar qué ocurrió y determinar si hubo alguna manipulación de pruebas”, declaró el subcomisionado de policía en Zanzíbar, Zubery Chambera, en una conferencia el 15 de abril de 2026.

Chambera confirmó que los investigadores mantienen bajo custodia al prometido de la influencer como parte de las diligencias y le realizan un interrogatorio para saber “qué sucedió realmente”, afirmó el subcomisionado.