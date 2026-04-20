¡Se cayó X! Usuarios reportan fallas a nivel mundial este lunes 20 de abril

La mañana de este lunes, la red social X experimentó una caída masiva que dejó a millones de usuarios en la incertidumbre. Según los primeros reportes de la plataforma Downdetector, las fallas comenzaron a intensificarse cerca de las 11:00 horas, hora del centro de México, afectando tanto la versión de escritorio como la aplicación móvil.

Los usuarios reportaron dificultades para actualizar su feed de noticias, imposibilidad para publicar nuevos mensajes y errores constantes al intentar cargar imágenes o videos. Aunque las interrupciones en los servicios digitales son comunes, la magnitud de este lunes ha generado una ola de quejas en otras plataformas de respaldo.

Caída e intermitencia en X este 20 de abril

De acuerdo con los datos de monitoreo, el incremento de quejas fue repentino. En cuestión de minutos, los informes de errores pasaron de un puñado a miles, concentrándose principalmente en grandes centros urbanos. Hasta el momento, las fallas más comunes reportadas son:



55% problemas en la carga del sitio web.

problemas en la carga del sitio web. 32% fallas en la conexión con el servidor.

fallas en la conexión con el servidor. 13% errores en la aplicación móvil.

Hasta ahora, la cuenta oficial de soporte de X no ha emitido un comunicado aclarando el origen de la falla técnica. Sin embargo, especialistas sugieren que podría tratarse de una actualización de servidores o un error en la infraestructura de la API de la red social.

Mientras el servicio se restablece de forma paulatina, los internautas han recurrido a otras redes sociales para confirmar la caída.