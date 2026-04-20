Hospitalizan a editora de TV Azteca tras ser golpeada por taxista de aplicación en CDMX

El programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría Fin de Semana, dio a conocer que su editora fue brutalmente agredida por un conductor de taxi de aplicación.

De acuerdo con los primeros reportes, la colaboradora del matutino fue atacada presuntamente por el chofer de la unidad en la que viajaba, luego de que el sujeto estuviera manejando de manera indebida.

¿Qué le pasó a la editora de Venga la Alegría TV Azteca?

La mañana de este domingo 19 de abril, se dio a conocer que Andrea Muñoz, integrante del área de edición de Venga la Alegría Fin de Semana, fue víctima de una agresión física por parte de un conductor de plataforma digital.

Según versiones cercanas al caso, todo habría comenzado cuando la joven pidió al chofer que la dejara bajar de la unidad. En ese momento, el sujeto detuvo la marcha y reaccionó violentamente, provocándole lesiones que requirieron atención médica inmediata.

El caso ha causado fuerte impacto al tratarse de una trabajadora reconocida dentro del equipo de producción de uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.

Esta mañana, nuestra compañera del equipo de edición de Venga La Alegría Fin de Semana, Andrea Muñoz, fue agredida por un conductor de taxi de aplicación.



Le mandamos un abrazo y deseamos su pronta recuperación, esperando que se haga justicia 💔#VLAFinDeSemana 💫 pic.twitter.com/jos1UCJQQB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 19, 2026

¿Qué se sabe del estado de salud de Andrea Muñoz?

De acuerdo con reportes preliminares, ndrea será evaluada durante las próximas 24 horas para determinar la gravedad total de las lesiones y el tratamiento a seguir.

Aunque no se han revelado detalles médicos , se sabe que continúa bajo observación y acompañada por familiares, amigos y compañeros de trabajo que se han mantenido pendientes de su evolución.

Buscan al conductor que agredió a trabajadora de TV Azteca

Mientras Andrea permanece hospitalizada, autoridades y personas cercanas al caso continúan con la búsqueda del presunto agresor, quien habría huido tras los hechos.

A través del programa, se dio a conocer el nombre del conductor, identificado como Juan Carlos, manejaba un Seat Ibiza plateado, con las placas H50BHX, quien hasta el momento no ha podido ser localizado.

En sus redes sociales, la plataforma aseguró estar pendiente del caso para levantar el reporte y la denuncia necesaria, de esta forma poder sancionar al conductor.

