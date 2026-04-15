Trump desata nueva polémica con imagen junto a Jesús; generada con IA y las redes estallan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la controversia tras compartir en su red de Truth Social, una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que aparece junto a la imagen de Jesús.

La polémica imagen muestra al magnate republicano con los ojos cerrados, tocando sien con sien a un Jesús en una pose similar. Trump está de pie detrás de un micrófono, y detrás de él se ve una bandera estadounidense.

¿Qué muestra la imagen y por qué causa polémica?

La publicación muestra a Trump con los ojos cerrados, frente a un micrófono y con la bandera de Estados Unidos de fondo, mientras toca frente a frente a la figura de Jesucristo en una pose simbólica. La imagen compartida presenta una escena de tono espiritual, lo que generó debate inmediato en redes sociales y medios, especialmente por el contexto en el que fue publicada.

La publicación original fue acompañada con el siguiente pie de foto: "Nunca he sido muy religioso... pero ¿no parece, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños que están siendo expuestos... que Dios podría estar jugando su carta ganadora?".

🔊 'You immediately saw pretty negative reaction from a lot of fairly conservative Christians who are typically very Trump-aligned.’ @josephax on the controversial, AI-generated image depicting President Trump as a Jesus-like figure https://t.co/EoFf0QuZ18 pic.twitter.com/pLJ0HuRenN — Reuters (@Reuters) April 14, 2026

Cabe recordar que hace uns días, Trump eliminó otra publicación que ya había sido criticada por sugerir una comparación entre su figura y la de Jesús, lo que fue considerado por algunos sectores como inapropiado o excesivo. Cabe señalar que Donald Trump mantiene una disputa con el papa León XIV, el primer líder de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, además de un crítico declarado de la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Trump reiteró sus críticas al líder religioso el martes por la noche. En otra publicación en TruthSocial, Trump instó a que "alguien le informara al papa León XIII" sobre los asesinatos de manifestantes por parte de Irán y afirmó que "que Irán posea una bomba nuclear es absolutamente inaceptable".

Durante su discurso de la pasada noche en la Universidad de Georgia, el el vicepresidente JD Vance, afirmó que el papa se equivocaba al decir que los discípulos de Cristo “nunca están del lado de quienes una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas”, además de que “es muy, muy importante que el papa sea cuidadoso al hablar de temas teológicos”.

Papa León XIV dice que no le teme a la administración de Trump

En respuesta a los ataque sprevios de Trump, el sumo pontífice afirmó que no le temía a la administración Trump y que seguiría expresando su opinión. De hecho, durante su enérgico discurso en Argel, el vicario de Cristo denunció a las potencias mundiales “neocoloniales” que, según él, violaban el derecho internacional, pero sin mencionar países específicos.

Pope Leo said the world needs to hear a message of peace and coexistence, after US President Donald Trump attacked the pontiff for a second time this week on social media https://t.co/poyRr46UPI pic.twitter.com/1vA8NkfK0s — Reuters (@Reuters) April 15, 2026

Inteligencia artificial y política: El nuevo terreno de debate

El caso también pone sobre la mesa el creciente uso de la inteligencia artificial en la comunicación política, donde imágenes, videos y mensajes pueden amplificar narrativas o generar controversia. De hecho, expertos en medios advierten que este tipo de contenidos pueden tener un alto impacto emocional, además de viral, especialmente en plataformas digitales donde la verificación no siempre es inmediata.