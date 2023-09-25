Lanzan bombas molotov a Embajada de Cuba en EU; SRE lamenta el hecho

Durante la noche del pasado domingo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que la Embajada de Cuba en Estados Unidos fue objeto de un ataque terrorista de un individuo que lanzó dos bombas molotov. Asimismo, destacó que no hubo daños al personal y se estaban precisando los detalles.

El ataque tuvo lugar pocas horas después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, regresara a la isla tras haber asistido a varios eventos la semana pasada en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, de acuerdo con la agencia Rueters.

De igual manera, Bruno Rodríguez precisó que se trata del segundo ataque violento contra la Embajada de Cuba en Washington, pues en abril de 2020, un individuo disparó con un fusil de asalto contra la sede.

"Los grupos anticubanos recurren al terrorismo cuando sienten impunidad, algo sobre lo que Cuba ha advertido repetidamente a las autoridades estadounidenses", añadió.

SRE lamenta ataque terrorista en Embajada de Cuba

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó y se solidarizó con el pueblo y el gobierno de Cuba frente al ataque perpetuado en la Embajada de "ese país hermano" e indicó que el país condena todo tipo de violencia política.

Nos solidarizamos con el pueblo y Gobierno de #Cuba frente al ataque perpetrado esta noche a la Embajada de ese país hermano en Washington D. C. México condena todo tipo de violencia política.



🇲🇽🤝🇨🇺@BrunoRguezP @CubaMINREX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 25, 2023

Acuerdos entre Estados Unidos y Cuba

A principios de septiembre, funcionarios estadounidenses y cubanos lograron avances en una variedad de temas durante conversaciones en Washington. Las principales preocupaciones de Cuba son que el país permanezca en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo y la continuación del embargo económico de la era de la Guerra Fría en el gobierno de Joe Biden.

Tras el ataque en 2020, el ministro cubano aseguró que el gobierno de EU apoyó al hombre que realizó el hecho al generar las condiciones para que el ataque se produjera. El hombre, identificado como Alexo Alazo, hizo 32 disparos contra la fachada en Washington y luego se entregó a las autoridades.