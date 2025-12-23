¡Sin trámites ni citas! Anuncian cierre de la Embajada de EU en México

En el marco de las celebraciones decembrinas, la Embajada de Estados Unidos en México anunció una suspensión temporal de sus servicios consulares, medida que también se aplicará en todos los Consulados estadounidenses ubicados en el país.

Embajada de EU estrena sede en CDMX: Estos trámites se realizan

La Embajada de Estados Unidos en México comenzó recientemente operaciones en su nueva sede diplomática, ubicada en la esquina de Avenida Casa de la Moneda y Calzada Legaria, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por la representación diplomática, desde el pasado 24 de noviembre de 2025, las entrevistas correspondientes a trámites de visa, pasaporte, ciudadanía estadounidense y servicios notariales se realizan ya en estas nuevas instalaciones. No obstante, el Centro de Atención al Solicitante (CAS) continúa operando en su sede habitual, localizada en Hamburgo 213, colonia Juárez, donde se mantiene la toma de fotografías y huellas dactilares como parte de los requisitos previos a las entrevistas consulares.

¿Cuándo suspende servicio la embajada de EU en México?

En paralelo al inicio de operaciones en la nueva sede, la Embajada de Estados Unidos informó que no habrá servicio consular durante los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2025. La medida aplica tanto para la Embajada en la Ciudad de México como para todos los Consulados de Estados Unidos en el país.

El cierre responde a una Orden Ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, mediante la cual se exime a los empleados federales de sus funciones durante el miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre, en el contexto de la celebración de la Navidad.

Las autoridades diplomáticas precisaron que las personas que contaban con citas programadas para entrevistas consulares durante esos días recibieron un correo electrónico con la nueva fecha de atención, la cual fue reagendada de manera automática.

Asimismo, se aclaró que los Centros de Atención al Solicitante (CAS) mantendrán su operación normal durante el periodo de cierre, por lo que los solicitantes podrán acudir únicamente para los procesos administrativos que ahí se realizan.

La fecha en que la Embajada de EU en México reanuda servicios

Las operaciones regulares de la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México se reanudan el lunes 29 de diciembre, en sus horarios habituales.

Finalmente, la Embajada recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos conserva la facultad de cancelar visas en casos como extender la estadía más allá del tiempo autorizado, participar en actividades no permitidas, representar un riesgo para la seguridad pública o mantener vínculos con actividades terroristas.