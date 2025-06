¿Qué nombres aparecen en la lista falsa que vincula a políticos mexicanos con el narco?

Recientemente, en redes sociales circuló una información errónea que afirmaba que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría impuesto sanciones a varios gobernadores mexicanos por supuestos vínculos con cárteles de la droga.

Tras darse a conocer esta información, las redes sociales no se hicieron esperar, principalmente por los personajes que circulaban en la lista, pero ¿qué se sabe?

Comunicación oficial y rechazo a noticias falsas

La Embajada de Estados Unidos en México publicó un comunicado en sus redes sociales donde aclaró que la información que circulaba es totalmente falsa.

En el mensaje, la embajada hizo un llamado a la población para que evite compartir noticias no verificadas y se informe únicamente a través de fuentes oficiales y confiables. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México también confirmó que no existe ningún comunicado oficial del Departamento de Estado que relacione a gobernadores mexicanos con sanciones por vínculos con los cárteles.

Esta información es falsa.

Documento falso con nombres de gobernadores

La desinformación se presentó acompañada de un documento que supuestamente contenía una lista de nombres de gobernadores actuales y exgobernadores mexicanos presuntamente sancionados, con un encabezado que simulaba el logo del Departamento de Estado estadounidense.

"@USEmbassyMEX aclara que es falsa una publicación que circula en redes sociales, donde se vincula a políticos mexicanos con cárteles del narcotráfico.”, escribieron.

Entre los nombres mencionados en esta lista falsa figuraban Rubén Rocha (Sinaloa), Américo Villareal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León), Layda Sansores (Campeche) y Ricardo Monreal (exgobernador de Zacatecas).

Este documento fue ampliamente desacreditado y marcado en redes con un gran sello rojo que decía “FALSO” para evitar que siguiera circulando y generando alarma infundada.

Sospecha de EU sobre vínculos con el narcotráfico nacen por AMLO

Esta tarde, legisladores de oposición insistieron en que fue la herencia de Andrés Manuel López Obrador la que puso a México en la mira del gobierno de Donald Trump, por sus sospechas de sostener vínculos con el crimen organizado.

“Fue la anterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quién generó las condiciones de conflicto y rispidez con el gobierno vecino de los Estados Unidos. Él como expresidente, con su política de abrazos no balazos; no aceptar que pasaba el fentanilo por la República mexicana; obviamente la liberación de Ovidio (Guzmán). Todo lo que ustedes conocen de ir y saludar de manera permanente a la mamá del Chapo Guzmán. Las señales fueron contradictorias, no de una relación bilateral sólida”, aseveraron.