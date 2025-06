¿Se lleva otra elección? Noroña ya estaría en la Corte por número de mentadas, asegura PAN

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, minimizó el uso de acordeones para promover el voto por los candidatos a la Suprema Corte y al Tribunal de Disciplina Judicial que resultaron afines al oficialismo.

Pide a inconformes acudir a instancias legales

El senador rechazó que haya elementos para echar abajo la reforma al poder judicial y pidió a todos los inconformes acudir a las instancias legales para mostrar sus argumentos.

“Yo hice mi acordeón. Mucha gente hizo su acordeón. Cualquier queja que tengan está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que lo demás es buscar deslegitimar un proceso que salió, en esencia, muy bien”, expresó en entrevista.

(También minimizó la cantidad de votos mentándole la madre) pic.twitter.com/CBjh5r8xZV — Angel Gallegos (@gallegoso) June 4, 2025

Coincidió el presidente de la cámara de Diputados, el también morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien dijo que no hay elementos para anular la elección.

“No de ninguna manera (es un fraude electoral)", contestó a las preguntas de la prensa.

“Este ejercicio se puede perfeccionar y también nosotros como legisladores tendremos que ver en qué partes de la ley incluso tal vez de la Constitución tengamos que hacer ajustes o modificaciones a partir de la realización de este primer ejercicio. Yo creo que cada vez lo tenemos que ir afinando”, matizó Gutiérrez.

¿Campeón de las mentadas? Esto respondió Noroña a insultas

Además, Fernández Noroña minimizó que en la elección del domingo se hayan registrado muchos votos con insultos hacia su persona. Culpó a la derecha de esta campaña de denuesto.

“Es francamente pedestre, (demuestra) que no hay argumentos y que la derecha lo que esté promoviendo es la injuria. Francamente están demostrando su desesperación, su nivel y que están pensando con la víscera (...) A mí me parece muy bien que me sigan haciendo propaganda Y que sigan difundiendo y que me sigan tomando como el centro de su odio”, concluyó.

“Estamos para darle voz a los ciudadanos": Lilly Téllez

A través de un mensaje, la senadora Lilly Téllez se pronunció sobre Noroña y las mentadas de madre que ha recibido durante la elección judicial. Ahí le pidió a la ciudadanía seguirse expresando sobre lo que opinan del morenista.

“Los felicito porque a @fernandeznorona ya se le ve el rostro descompuesto, ya empieza a entrar en una depresión (...) “aquí estamos nosotros para darle voz a todos los ciudadanos que lo detestan”.”, aseguró la panista.