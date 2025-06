“Una porquería y un auténtico desastre": Ricardo Anaya acusa a Morena de destruir al Poder Judicial

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, dijo en tribuna de la Comisión Permanente que Morena y su gobierno hicieron mierda al Poder Judicial y lo pulverizaron imponiendo a los candidatos y personas totalmente impreparadas para los diferentes cargos.

Destacó que después de todas las irregularidades e ilegalidades del proceso para cambiar al Poder Judicial y la elección amañada, la porquería comienza a flotar por toda la suciedad que hubo en esa movilización.

“La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías: nueve de cada diez mexicanos les dieron la espalda. No era perfecto el Poder Judicial; tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No, no salvaron a la República; se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés. Hicieron mierda al Poder Judicial, eso es lo que ustedes hicieron el domingo”, expresó el senador.

Ricardo Anaya desvela a Ana Patricia Briseño; afirma que no tiene idea de derecho

Ricardo Anaya desvela a Ana Patricia Briseño, quien hoy tiene la mayoría en la votación para el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Pues en el cuestionario que realizó el Comité de Evaluación, fue cuestionada sobre en qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente.

Patricia Briseño contestó: “Pues hay diferentes causales, pero habría que realizarlo. Pero en este caso, el pleno del Supremo tribunal, pues atenderá a los juzgados del circuito, que así que así lo amerite el caso”.

“Eso que contestó es una absoluta estupidez. La señora no tiene la más remota idea del derecho y ustedes la nombraron para evaluar. Ella decidió quién era apto para ser ministro de la corte para estar en la Sala Superior del Tribunal para integrar el Tribunal de Disciplina. ¿En serio? ¿No les da vergüenza? Pero miren, ahí no acaba la historia. ¿Qué creen? También la hicieron Magistrada. Esa señora que no puede contestar lo que cualquier persona que haya estudiado derecho podría responder va a dictar sentencias”, expresó Anaya.

Senadora Verónica Camino arrebata gráfico a Ricardo Anaya

En el Senado también se vivieron momentos tensos cuando la senadora Verónica Camino le arrebató el gráfico a Ricardo Anaya cuando este argumentaba cómo se hundió la votación de Morena en la Elección Judicial. Esto generó diversas críticas hacia la morenista, pues las personas consideraron que esa no era una buena conducta dentro del recinto.