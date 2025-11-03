Explosión en desfile de Día de Muertos deja diez lesionados en Mazatepec, Morelos

La noche del domingo 2 de noviembre, la celebración del Día de Muertos en Mazatepec, Morelos, se vio interrumpida por una explosión ocurrida durante el tradicional desfile "Almas que andan, luces que guían". El incidente, provocado por un artefacto pirotécnico instalado en un carro alegórico, dejó un saldo de diez personas lesionadas, según confirmaron autoridades locales.

¿Qué provocó la explosión durante el desfile de Día de Muertos en Mazatepec?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se originó en la parte trasera del vehículo, donde se encontraban participantes del contingente. Testigos narraron que un grupo de luces pirotécnicas se encendió antes de tiempo, lo que generó una fuerte detonación y causó pánico entre los asistentes.

Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron de inmediato para brindar atención médica a los afectados.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Tetecala, donde recibieron atención por heridas leves y quemaduras superficiales. La Secretaría de Salud de Morelos informó que ninguno de los lesionados requirió hospitalización y que todos fueron dados de alta tras recibir curaciones y suturas menores.

El momento exacto de la explosión quedó grabado por asistentes al desfile. En las imágenes, compartidas en redes sociales, se observa cómo el pánico se desata entre los presentes mientras corren para ponerse a salvo, lo que provocó caos y la rápida movilización de cuerpos de emergencia en Mazatepec.

Autoridades confirman diez lesionados tras la explosión en el desfile de Mazatepec

El Ayuntamiento de Mazatepec confirmó que, tras la emergencia, el desfile del Día de Muertos fue suspendido por seguridad y expresó su solidaridad con las familias de los heridos. Asimismo, se comprometió a reforzar las medidas de prevención en futuros eventos públicos que involucren el uso de pirotecnia.

Autoridades municipales y estatales iniciaron una investigación para determinar si hubo negligencia en la manipulación del material explosivo o fallas de seguridad en la organización del desfile.