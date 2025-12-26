¡Ya lo tienen! Cae el presunto responsable de incendiar más de 200 palapas en Mahahual

Un hombre identificado como Miguel Ángel “N” fue detenido, ya que presuntamente es el responsable de provocar un incendio en varias palapas, ubicadas en la zona restaurantera de Mahahual , Quintana Roo.

La Fiscalía del estado confirmó que el sujeto habría llegado hasta un restaurante y club de playa, de la calle Huachinango, y le prendió fuego a una de las palapas.

Debido al material del que están hechas (palma, zacate y madera), las llamas se propagaron y consumieron alrededor de 250 palapas, así como áreas recreativas y mobiliario.

El incendio ocurrió la madrugada del jueves 25 de diciembre, y después de realizar trabajos de investigación, Miguel Ángel “N” fue capturado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Golpe a la economía local: Incendio en Mahahual acaba con fuentes de trabajo

El gobierno municipal de Othón P. Blanco, donde se ubica Mahahual, explicó que fue necesario utilizar más de nueve mil litros de agua para que los bomberos controlaran el incendio.

Asimismo, el ayuntamiento reconoció el trabajo de los ciudadanos, quienes ayudaron para que el fuego no provocara mayores daños, como se aprecia en las imágenes que circularon en redes sociales.

Entre las pérdidas materiales se encuentran aproximadamente 240 camastros, puestos de artesanías y masajes, que son parte de las fuentes de trabajo en Mahahual, un sitio muy visitado por turistas.

A pesar de la magnitud del incendio , no hubo personas lesionadas gracias a que evacuaron a tiempo la zona de riesgo; desafortunadamente, los daños representan un golpe económico para las familias que dependen del turismo.

¿Dónde está Mahahual?

La población de Mahahual se ubica en la zona conocida como Costa Maya del estado de Quintana Roo , se considera un puerto de altura porque recibe cruceros que navegan por el Caribe.

Es un destino apreciado entre los turistas debido a su clima y sus paraísos naturales, como la reserva de Banco Chinchorro, considerada la segunda barrera de arrecife más grande del mundo, y donde es común practicar buceo y pesca recreativa.

