Muere alcalde de Tepeapulco, Hidalgo en accidente de tránsito

El presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz, murió en un accidente de tránsito en la carretera Cuautepec-Tepeapulco; el chofer del alcalde y su escolta resultaron lesionados.

De acuerdo con el reporte de la policía local en chofer perdió el control de la unidad a la altura de la comunidad de los Coyotes y provocó que se volcara la unidad de lujo de 3.5 millones de pesos.

De acuerdo con información proporcionada por su equipo de Comunicación Social, el alcalde perdió la vida tras el accidente automovilístico ocurrido en la carretera Tepeapulco–Cuautepec.

#AlMomento | Se confirma el fallecimiento del alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz.

De acuerdo con información proporcionada por su equipo de Comunicación Social, el edil perdió la vida tras un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Tepeapulco–Cuautepec.… pic.twitter.com/9nVYO4Rcsx — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) December 26, 2025

Confirman muerte del alcalde de Tepeapulco

El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, confirmó el deceso en sus redes sociales al lamentar eldeceso y enviar el pésame a sus familiares.

Expreso mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del Presidente Municipal, Alfredo González Quiroz, ante su inesperada partida. A Tepeapulco, nuestra solidaridad y total respaldo.



​Descanse en paz. pic.twitter.com/My7lZbw2ct — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) December 26, 2025

En tanto, mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo detalló que el percance en el que el edil falleció ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este viernes 26 de diciembre, sobre la carretera que va de Cuautepec hacia Tepeapulco.

Se informó que Alfredo González Quiroz iba de regreso a Tepeapulco, luego de visitar una comunidad en la que entregó juguetes a los niños hidalguenses por la Navidad.

¿Se saben las causas del accidente en el que murió el alcalde?

De acuerdo con la dependencia, a causa de la lluvia y la cinta asfáltica mojada, el conductor de la camioneta perdió el control y se estrelló contra un árbol.

Por lo fuerte del impacto, el presidente municipal falleció en el lugar; mientras que su escolta y el chofer fueron trasladados a un hospital de la región en situación crítica.