¡Tragedia en Hermosillo! Fuerte incendio se registra en tienda; reportan varios heridos

Un incendio se registró este sábado 1 de noviembre de 2025 dentro de una tienda de descuentos ubicada en Hermosillo, Sonora.

De manera preliminar, se reporta que hay varios lesionados, pero de acuerdo con el gobernador estatal, Alfonso Durazo, lamentó el fallecimiento de algunas personas por el incendio.

La cifra de personas muertas se desconoce, pero se reporta que al menos habrían sido más de 20, en tanto, afuera del establecimiento quedaron automóviles dañados y

Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo.



El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora informó previamente que policías arribaron al inmueble para brindar apoyo en el centro de Hermosillo, donde se registró "la explosión de una tienda".

Rechazan atentado en tienda en Hermosillo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora aseguró que el incendio en la tienda no se generó por un atentado o algún evento relacionado con un hecho de violencia en contra de las personas.

Incendio moviliza Hermosillo y cierran calles tras emergencia

La Policía Municipal de Hermosillo informó a través de su cuenta de X que personal de todas las corporaciones policiales, bomberos y servicios de salud fueron reportados de un incendio en el centro de la ciudad.

Debido a la emergencia, fueron cerradas las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, por lo que pidieron a la ciudadanía tomar precauciones.

En este momento personal de todas las corporaciones policiales, bomberos y servicios de salud atienden una situación de emergencia (incendio) en el centro de la ciudad. Se encuentran cerradas las calles Dr, Noriega entre Matamoros y Juárez. Tome precauciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población evitar la zona de emergencia en el centro de Hermosillo para permitir el paso de los vehículos de emergencia.

"Debido a la atención de bomberos, cuerpos de seguridad y unidades de rescate quienes se encuentran sofocando un incendio registrado en un comercio ubicado en la calle Doctor Noriega, en el Centro de Hermosillo, se solicita a la ciudadanía evitar el área y facilitar el acceso de los vehículos de emergencia para permitir las labores de atención y control del siniestro", publicó en Facebook.

Suspenden actividades de Día de Muertos tras incendio en tienda en Hermosillo

El Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, informó que las actividades artísticas y culturales programadas en la Plaza Zaragoza, por el festival de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas previstos para este día, fueron suspendidos "en solidaridad con las personas afectadas por el lamentable incendio ocurrido en una tienda del centro de la ciudad".

"Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y de las y los artistas participantes ante esta decisión, que responde al respeto y empatía que nos distinguen como comunidad", publicó en un comunicado.