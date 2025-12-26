Se suspende la contingencia ambiental en Edomex: ¿Cómo queda el Hoy No Circula?

En el Estado de México (Edomex) se suspendió la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica, debido a que disminuyeron los niveles de contaminación en la entidad. Te decimos qué pasará ahora con el programa Hoy No Circula este viernes 26 de diciembre.

Las condiciones meteorológicas permitirán una mejoría en la calidad del aire, confirmó la Secretaría del Medio Ambiente del estado, lo cual llevó a que se levantara la contingencia.

En esta fase, queda suspendida la restricción vehicular, por lo que el Hoy No Circula opera de manera regular, es decir, aplica para los autos con hologramas 1 y 2, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. Quedan exentos los hologramas 0 y 00.

Se suspende la Contingencia Ambiental Atmosférica y todas sus medidas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, las condiciones de la calidad del aire son favorables 🍃https://t.co/Ze7sWhiRZi pic.twitter.com/YSA263ovNS — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 26, 2025

