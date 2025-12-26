¡Increíble! Así se ve la primera nevada en el Cofre de Perote, Veracruz

¡No es inteligencia artificial, es Veracruz! Durante la noche de ayer jueves 25 de diciembre, y la madrugada de hoy viernes 26, se registró la primera nevada de en el Cofre de Perote, Veracruz . El fenómeno cubrió la montaña con un gran manto blanco que sorprendió a todos los habitantes y visitantes, marcando el inicio de un ambiente invernal que no se presenta con frecuencia en la región.

El Cofre de Perote vive la primera nevada

El increíble momento de la nevada fue compartido por el Organismo de Cuenca del Golfo Centro, Veracruz, y difundió por redes sociales.

Durante la temporada de frío y las nevadas, las autoridades del Gobierno de Veracruz , recomiendan abrigarse en capas, cubrir cabeza, manos y pies, y evitar cambios bruscos de temperatura.

Durante la noche de ayer, jueves, y la madrugada de hoy, se registró la primera caída de #Nieve en el Cofre de Perote, #Veracruz ⬇️ pic.twitter.com/q01LunZvvM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

También sugieren mantenerse resguardado, especialmente niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias , así como revisar que calentadores y estufas estén en buen estado y con ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

¡Es tiempo de prepararnos!



Durante esta temporada de heladas, protege tu salud ante las bajas temperaturas para prevenir infecciones virales y bacterianas. pic.twitter.com/dF7p0MCAto — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) December 26, 2025

En caso de salir, piden extremar precauciones al conducir o caminar en superficies resbalosas y mantenerse informado a través de los avisos oficiales.

¿Cuál es el clima en Veracruz?

El clima en Veracruz se verá afectado por un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, que originarán lluvias fuertes a muy fuertes en:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Se pronostican lluvias torrenciales en Veracruz, además de rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Además, las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. También se espera nevadas en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.