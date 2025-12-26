¡Terrible! Dos autobuses chocan de frente sobre la carretera Tlapa-Puebla; hay muertos

Un aparatoso accidente ocurrió en la carretera Tlapa-Puebla la mañana de este viernes 26 de diciembre de 2025, al impactarase de frente dos autobuses de pasajeros; autoridades de rescate, reportaron muertos y varios heridos.

El accidente ocurrió cerca del poblado de Ixcateopan municipio de Alpoyeca a unos metros de la bodega Cermo.

Lamentablemente se reportan pérdidas humanas y varios heridos, por lo que personal de Protección civil de Tlapa llegó al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos al hospital IMSS Bienestar.

¿Cómo fue el choque entre dos autobuses?

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en las inmediaciones de la comunidad de Ixcateopan, en un tramo de alta afluencia vehicular.

En el choque se vieron involucradas unidades de las líneas Oro y Sur, que cubrían rutas entre Tlapa de Comonfort, Puebla y la Ciudad de México, respectivamente.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el choque movilizó a elementos de Protección Civil, paramédicos y corporaciones policiacas, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y coordinaron su traslado a hospitales cercanos para su valoración médica.

Choque deja varios muertos y heridos

Hasta el momento, se reporta de manera preliminar la muerte de al menos tres personas y más de una decena de heridos; sin embargo, las cifras podrías cambiar conforme avanza las labores de auxilio y se confirme la información oficial.

La carretera Puebla–Tlapa fue cerrada de manera parcial a la circulación mientras se realizaban los trabajos de atención a las víctimas, retiro de las unidades impactadas y levantamiento de datos para el peritaje correspondiente.

Ante ello, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar rutas alternas.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas y serán las autoridades correspondientes las encargadas de esclarecer cómo ocurrió la colisión.

Mientras tanto, cuerpos de emergencia permanecen en la zona para garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía.