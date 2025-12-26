Hallan sin vida a tres estudiantes universitarios desaparecidos en Guerrero

Autoridades de Seguridad del estado de Guerrero confirmaron que los tres cuerpos localizados en las inmediaciones del Parque Nacional el Veladero, corresponden a los jóvenes estudiantes universitarios que habían sido reportados como desaparecidos.

El reporte de su desaparición se realizó el pasado 20 de diciembre, tras los hechos ocurridos en la colonia Silvestre Castro parte alta y la colonia Venustiano Carranza.

Se trata de los jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco: Raymundo Ramos Soto de 21 años, Víctor Hautzel Mendoza García, de 22 años y de Irving Antonio Cebrero Vieyra de 23 años.

Con este hallazgo concluyen los días de incertidumbre y profunda preocupación entre familiares y ciudadanos, quienes buscaron a los jóvenes hasta el último momento.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar a los presuntos responsables de este atroz acontecimiento.

¿Quiénes eran los estudiantes desaparecidos en Guerrero?

Dos de los estudiantes cursaban la carrera de Ingeniería Electromecánica en el del Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Acapulco.

Son: Irving Antonio Cebrero Vieyra, de 23 años, y Raymundo Ramos Soto de 21, quienes fueron deportados como desaparecidos desde el pasado 20 de diciembre en Acapulco, Guerrero.

Junto a ellos, se sumaba la no localización de un estudiante más de nombre Víctor Jahutzel, estudiante del área de Administración.

Información en desarrollo...