Triste Navidad: Abandonan a bebé recién nacido en Tultitlán

Un bebé recién nacido fue abandonado el 25 de diciembre en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex); lo dejaron a tan solo unos momentos de haber llegado a este mundo, en pleno día de Navidad.

De acuerdo con información del ISSSTE , el pequeño se encuentra estable y en buenas condiciones clínicas, en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”.

"El niño de aproximadamente un día y medio de vida , fue ingresado de manera preventiva a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para garantizar un resguardo más controlado", informó el ISSSTE en su cuenta de X.

📃 #TarjetaInformativa | El #ISSSTEInforma que el recién nacido abandonado este 25 de diciembre en Tultitlán, Estado de México, atendido en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, se encuentra estable y en buenas condiciones de salud. pic.twitter.com/A84FRtYibm — ISSSTE (@ISSSTE_mx) December 27, 2025

¿Qué pasó con el bebé abandonado en Tultitlán?

El ISSSTE informó que el recién nacido abandonado ayer 25 de diciembre en Tultitlán, Estado de México, es atendido en el Hospital Regional "Bicentenario de la Independencia" y se encuentra estable y en buenas condiciones clínicas.

"Tras ser trasladado en ambulancia y activarse el protocolo de actuación vigente de la unidad hospitalaria, el paciente recién nacido de sexo masculino, con una edad aproximada de un día y medio de vida, fue ingresado de manera preventiva a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales", refirió la institución.

Y aclaró que la atención es exclusivamente para vigilancia y con el objetivo de garantizar un resguardo más controlado.

El ISSSTE aseguró que en todo momento se prioriza la integridad física y protección del menor.

Aclaró que toda la información que se genere relativa al estado de salud, atención médica y evolución será informada exclusivamente por la Dirección de esta unidad a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento se desconcen detalles de la mamá del bebé, las circunstancias del abandono o si alguna persona lo haya reclamado.

Cabe recordar que no es el primer caso de un bebé recién nacido abandonado en la calle por sus progenitores.