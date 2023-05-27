Varias emergencias se registraron por restablecimiento del servicio de gas en Colombia

El cuerpo oficial de Bomberos de Cali, en el suroccidente de Colombia, reportó 16 emergencias por el regreso del servicio de gas en la ciudad. En total, ocho fugas de gas y ocho incendios estructurales fueron las emergencias atendidas relacionadas con el suministro de gas domiciliario.

Los teléfonos de los organismos de emergencias empezaron a sonar minutos después del regreso del servicio de gas, siendo ésta, una anomalía según las autoridades.

Aunque dieron las labores de prevención de que la gente o debía realizar apertura de circuitos y válvulas, pues la comunidad lo realizó asi que fue lo que ocasionó que el dia de hoy se nos activaran las emergencias en cuanto este tipo de accidentes. Bombero Jully Otagri / Operadora Telemática de Bomberos Cali

Por ejemplo, entre los accidentes atendidos se encuentró el de una panadería. Al parecer, un empleado dejó una llave de gas abierta y provocó un incendio que alertó a la comunidad del distrito de Aguablanca.

Por otra parte, un calentador estalló en un departamento dejando una persona herida. Presuntamente, el desconocimiento por la abertura del sistema de gas en el dispositivo provocó que un usuario prendiera un artefacto que generara chispa causando la emergencia.

#OjoDeLaNoche | En Cali se presentaron emergencias por restablecimiento del servicio de gas domiciliario. Varias personas abrieron las válvulas antes de tiempo o de manera incorrecta. Los bomberos atendieron ocho fugas de gas y ocho incendios.



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Otras causas que pudieron haber causado las emergencias fueron la imprudencia en la manipulación incorrecta de las válvulas de gas, daños en los sistemas de gas domésticos y el robo de contadores de gas.

Aunque fue restablecido el servicio de gas en los hogares, las estaciones de este suministro para vehículos reportaron su escasez.

Desde una de las compañías que suministra el servicio de gas en Cali, señalaron que para restablecerlo en su totalidad se deberá esperar a que aumente la presión en las tuberías principales. Esta acción podría tardar varios días.

¿Por qué hubo contingencia en el servicio de gas en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energías, se registró un hecho inusual en el volcán Cerro Bravo ubicado en el departamento de Tolima. Una explosión subterránea de materia orgánica hizo que aumentaran las temperaturas afectando las tuberías que brindan la estabilidad necesaria para el suministro de gas.

La afectación en el servicio de gas superó los dos millones de usuarios en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Esta situación, que se generó desde hace una semana, dejó sin reservas de gas, por ejemplo, a la compañía Gases de Occidente que surte a los usuarios del Valle y norte del Cauca.

#OjoAlDato | ¿Qué ocurre con el servicio de gas natural en el país? Lo explica la Ministra @IreneVelezT. pic.twitter.com/UTa7p8SfsX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 25, 2023

Para frenar la insuficiencia en el servicio de gas, miles de colombianos volvieron a usar estufas eléctricas y hornos de leña para preparar sus alimentos.

Varios gremios económicos resultaron afectados porque, sin servicio de gas, no podían preparar sus productos.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Industriales de la Panadería dijo que sus ventas se redujeron drásticamente y que, por la emergencia, tendrían que cerrar cerca del 80% de estos comercios.

En este sentido, también la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica dijo que 15 mil establecimientos se vieron afectados incluyendo a 4 mil trabajadores.

El Gobierno Nacional de Colombia espera que, con el restablecimiento del servicio de gas, se puedan recuperar las pérdidas durante las próximas semanas.