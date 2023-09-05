¡Tenemos tecnología! Utilizan traductor transparente en taquillas de tren en Japón

En una estación de trenes en Japón, los extranjeros pueden comunicarse con las personas que venden boletos a través de un servicio instantáneo de traducción a través de una pantalla.

Las personas pueden hablar en un idioma diferente al japonés y la traducción de sus diálogos aparecerá en un cristal transparente colocado al frente del mostrador de la taquilla de la estación Seibu-Shinjuku, en Tokio, de la empresa de transportes Seibu Railways, la cual es frecuentada por 135 mil pasajeros diariamente.

De esta forma, las personas pueden entablar una conversación frente a frente, mientras los diálogos traducidos son mostrados en forma de burbujas de texto a los costados de la pantalla. El dispositivo, nombrado como Voice Biz UCDisplay, fue desarrollado por la empresa nipona Toppan y desde julio pasado está en pruebas hasta finales del mes de septiembre de 2023.

The VoiceBiz window, an automated translation tool, has been set up to help tourists at Japan's busy Seibu-Shinjuku train station https://t.co/CKis08oP2X pic.twitter.com/CpmhOz984J — Reuters (@Reuters) August 1, 2023

¿Qué idiomas traduce el dispositivo transparente en el tren de Tokio?

El servicio brinda traducción del japonés a otros 11 idiomas, incluyendo el español. También tiene una opción para escribir texto en el teclado de una tableta electrónica, así como para mostrar texto en japonés, en caso de las personas con debilidad auditiva.

“Las traducciones son precisas. Puede sonar raro, pero te sientes seguro inmediatamente, porque sabes que hay una persona del otro lado (de la ventanilla). Así tomas tu tiempo para explicar lo que necesitas y sabes que ahí hay alguien que entenderá lo que necesitas”, declaró Kevin Khani, un viajero alemán de 30 años de edad a la agencia Reuters.

¿Cuándo adoptarán el traductor en todas las estaciones de tren en Japón?

Este dispositivo ya ha sido probado en cuatro estaciones de la misma línea de trenes en Japón, pero sus desarrolladores piensan en extender este tipo de aparatos en aeropuertos, hospitales y oficinas gubernamentales, destacó Tomoaki Nosaka, gerente del Centro de Innovación Social de la empresa Toppan al diario nipón The Japan Times.

La compañía espera apoyo de la ciudad de Tokio, que albergará los Juegos Olímpicos para las personas sordas a realizarse en noviembre de 2025.

Seibu Railway, la compañía operadora de trenes, considera adoptar oficialmente este traductor en otoño de 2023 y desea expandir la aplicación de esta tecnología en otras estaciones, de acuerdo con los resultados que brinden las pruebas hechas estos meses.

