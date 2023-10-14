Padres donan órganos de su hijo el día de su cumpleaños

¡Un acto de amor! Los padres de un joven que murió en un accidente automovilístico en Campeche decidieron donar los órganos de su hijo el día de su cumpleaños; la decisión permitió salvar la vida de dos niños que estaban en lista de espera por insuficiencia renal en la Ciudad de México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que José Fernando y María Luz, padres de José, recordaron al joven como alguien extrovertido, travieso y amoroso. “Él no le negaba amistad a nadie, no importaba que sea blanco, negro o morado y esa manera de vivir nos hizo feliz y nos hará felices al trascender”, expresaron.

José estudiaba la preparatoria y trabajaba en una lavandería hasta el pasado martes 3 de octubre, fecha en que sufrió un accidente por el que fue ingresado a urgencias del Hospital IMSS-Bienestar en Campeche y posteriormente al Hospital General de Zona, donde se confirmó una hemorragia por traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Donó sus órganos para salvar otras vidas

José fue despedido con aplausos en una valla humana que realizaron trabajadores del IMSS, quienes iniciaron la cirugía por el noble acto que realizó su familia al donar sus riñones a dos pacientes pediátricos en la Ciudad de México.

#Video | Fernando donó sus órganos el día de su cumpleaños número 17, este acto de amor beneficia a dos pacientes pediátricos que estaban en lista de espera para #trasplante



Es la tercera #ProcuraciónMultiorgánica que se realiza en el #IMSSCampeche durante este 2023. pic.twitter.com/8Z4MzkOZkW — IMSS Campeche (@IMSS_Camp) October 13, 2023

Los riñones fueron trasladados en avión privado hasta el Centro Médico Nacional “La Raza", en el que doctores y especialistas esperaban para dar seguimiento el trámite y concretar el trasplante a dos niños con insuficiencia renal, quienes estaban en lista de espera de un donador.

Padres llaman a ser donadores voluntarios

Los padres de José llamaron a la población a considerar la donación de órganos para salvar a otras personas, esto a pesar de comprender el dolor que significó para ellos perder a su hijo.

“Si pueden donen, apoyen a terceros, si tienes posibilidad de apoyar, apoya, te vas a sentir bien. Den vida a otros seres que están esperando. Sabes que ahí está la persona que estás perdiendo tú, pero sigue viva en otras, aunque duela en el alma”, expresaron ante el IMSS.