Un hombre habría asesinado a su pareja a tiros afuera de un gimnasio, en Ciudad Juárez

Momentos de pánico vivieron los vecinos de un gimnasio ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se registró un asesinato y otro presunto suicidio de dos personas, quienes fueron identificadas como pareja y que oscilaban los 30 años.

De manera concreta, el siniestro ocurrió sobre la avenida Ejército Nacional, cerca del cruce con Rivera Lara, donde los elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudad Juárez encontraron a las dos personas muertas junto a una camioneta, durante la mañana del pasado jueves 19 de octubre, por lo que, de inmediato, comunicaron con las autoridades especializadas.

Reportes preliminares de la Fiscalía General del estado (FGE) dieron a conocer a locales que se abrió la carpeta de investigación y que la primera línea era la de un feminicidio y posterior suicidio, pues reportes extraoficiales señalan que el hombre habría disparado en más de una ocasión contra la mujer y, posteriormente, se quitó la vida.

Encuentran a una pareja asesinada afuera de un gimnasio en Ciudad Juárez

En primera instancia, medios locales informaron que la pareja habría sido acribillada presuntamente por un tercero; sin embargo, posteriormente se dio a conocer que el arma homicida estaba junto a los dos cuerpos y la investigación comenzó a tornar en un aparente asesinato y posterior suicidio.

#Enterate | Un hombre as3sinó a su pareja, cuando esta estaba abordo de una camioneta blanca y posteriormente se disp@ró, esto en el estacionamiento de un gimnasio sobre la avenida Ejército Nacional, cerca del cruce de Rivera Lara, así lo informaron agentes municipales en la… pic.twitter.com/88HSnIVM4f — TV Azteca Ciudad Juárez (@AztecaJrz) October 19, 2023

Tras abrir la carpeta de investigación por parte de la fiscalía estatal, arribaron peritos y elementos del Servicio Médico Forense para retirar el cuerpo. De igual forma, trascendió que las dos personas que aparecieron sin vida eran Austin "N" y Adilene "N", el hombre señalado extraoficialmente como funcionario público.

SSP de Ciudad Juárez recibió llamada al 911 por la pareja asesinada

Las autoridades municipales de Ciudad Juárez recibieron una llamada al 911 en la mañana del pasado jueves 19 de octubre, en donde comunicaron la presencia de dos cuerpos al exterior de un gimnasio, concretamente entre dos vehículos particulares.

Tras el arribo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el hombre se encontraba tirado sobre el estacionamiento, mientras que la mujer estaba asesinada al interior de la camioneta. Las lesiones eran por arma de fuego y la escena fue procesada por personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.