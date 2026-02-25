¡Llegó la hora! Todo lo que debes saber sobre la Convocatoria BUAP 2026

El sueño de miles de estudiantes de formar parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ya tiene fechas oficiales. Este 23 de febrero se lanzó la convocatoria de admisión 2026, abriendo las puertas tanto para el nivel medio superior como para el superior en todas sus modalidades.

Si tienes la meta de ingresar, el primer paso es conocer el calendario para no quedar fuera por un descuido.

Requisitos especiales para entrar a la BUAP

Si te interesa estudiar carreras como Medicina, Artes, Cultura Física o Enfermería, o si buscas entrar al Bachillerato 5 de Mayo, tu proceso de registro empieza del 2 al 7 de marzo.

Ten en cuenta que para el Bachillerato 5 de Mayo se exige un promedio mínimo de 9.0. Los resultados de esta primera etapa de "idoneidad" se publicarán el 14 de abril.

Registro general para la convocatoria de la BUAP 2026

Para todos los aspirantes, sin excepción, hay una tarea obligatoria: el Cuestionario de Contexto, que estará disponible del 3 de marzo al 16 de abril. Posteriormente, el registro general en línea para licenciatura será del 21 al 28 de abril, mientras que para preparatorias y bachilleratos será del 29 de abril al 3 de mayo.

Es vital subir tus documentos correctamente, ya que la validación por parte de la universidad ocurrirá entre finales de abril y principios de mayo.

¿Cómo es el examen de la BUAP 2026?

La BUAP mantiene su formato digital para la evaluación. La aplicación real del examen (EPIU para licenciatura y EXANI-I para prepa) se llevará a cabo del 20 al 27 de junio. Sin embargo, para que no te ganen los nervios o las fallas técnicas, habrá una evaluación de práctica el 6 de junio.

Para llegar a este punto, deberás descargar tu formato de asignación entre el 25 y 27 de mayo.

Requisito especial para los "Prepa BUAP"

Si ya eres alumno de una preparatoria de la BUAP y quieres pasar a la licenciatura, tienes un requisito extra. Deberás acreditar el curso "SanaMente LibreMente" entre el 23 de febrero y el 20 de abril. Esta constancia de 16 horas es obligatoria y se debe adjuntar al momento del registro; de lo contrario, no podrás continuar con el trámite.

¿Cuándo sabrás si fuiste aceptado en la BUAP?

La espera terminará el 18 de julio, día en que se publiquen los resultados oficiales. Recuerda que para el nivel superior existen dos periodos de ingreso: uno en agosto de 2026 y otro en enero de 2027.

La asignación dependerá del cupo aprobado por cada facultad y de tu desempeño en la evaluación. ¡Mucho éxito, futuro lobo!

Para más información puedes visitar la página oficial de la BUAP, donde se publican todas las novedades respecto al proceso de admisión 2026.