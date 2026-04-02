El dólar se dispara: Tensión mundial eleva el precio y tipo de cambio hoy jueves 2 de abril

Este jueves 2 de abril de 2026, los mercados financieros globales experimentan una fuerte sacudida. El dólar estadounidense se aprecia con fuerza y borra las pérdidas de los dos días anteriores, luego de que las expectativas de un rápido fin al conflicto en Medio Oriente se desvanecieran por completo tras el último discurso televisado del gobierno de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se mantendrán los ataques contra Irán durante las próximas dos o tres semanas, sin ofrecer un calendario para la apertura del estrecho de Ormuz ni mencionar un alto el fuego. En respuesta, el ejército iraní advirtió sobre represalias "más contundentes, amplias y destructivas".

¿Cuál es el precio del dólar en México HOY 2 de abril de 2026?

A pesar de la turbulencia internacional, si necesitas liquidez o realizar transacciones durante este Jueves Santo, Banco Azteca mantiene operativas sus sucursales y actualiza sus cotizaciones en ventanilla:

(Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores):



Dólar Americano: Compra: $16.55 | Venta: $18.44

Compra: | Venta: Euro: Compra: $19.10 | Venta: $22.39

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $11.90 | Venta: $13.09

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,319.00 | Venta: $1,499.00

¿Cuál es el precio del dólar en México HOY 2 de abril de 2026? | Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY 2 de abril en casas de cambio

La frontera norte resiente de inmediato el fortalecimiento de la moneda estadounidense. El precio del dólar HOY jueves 2 de abril en Tijuana, Baja California, es crucial para los miles de turistas que cruzan las garitas en estos días de asueto.

Durante esta jornada, el billete verde en los centros cambiarios promedia los $17.94 pesos a la venta. Sin embargo, debido a la alta volatilidad generada por las noticias internacionales, es altamente probable que las pizarras presenten ajustes bruscos a lo largo del día.

¿Cuánto vale un Bitcoin en pesos mexicanos HOY 2 de abril?

Con el desplome de las acciones en las bolsas de valores, el mercado de criptomonedas también refleja la tensión global, operando como un activo de seguimiento constante para quienes buscan diversificación fuera del sistema tradicional.

Para este jueves, Bitcoin cotiza HOY sosteniéndose en el rango de los 66 mil 800 dólares por unidad, lo que en moneda nacional representa un aproximado de 1 millón 199 mil pesos mexicanos.

Estados Unidos anuncia que autorizará reventa de petróleo venezolano a Cuba | Reuters

Precio del petróleo HOY: Brent y WTI se disparan por tensión global

El mercado energético es el más afectado por la falta de una resolución diplomática. Los precios del petróleo se disparan severamente ante el temor de interrupciones prolongadas en el suministro mundial. Analistas del sector advierten que la falta de mención sobre una intervención diplomática encendió las alertas.



Petróleo Brent: Los futuros avanzaron 6.33 dólares (un 6.3%), para situarse en $107.49 dólares por barril a primera hora, llegando a tocar picos cercanos a los $109.1 dólares.

Los futuros avanzaron 6.33 dólares (un 6.3%), para situarse en por barril a primera hora, llegando a tocar picos cercanos a los $109.1 dólares. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Los futuros en Estados Unidos subieron 5.28 dólares (un 5.3%), ubicándose en los $105.40 dólares por barril.

Los futuros en Estados Unidos subieron 5.28 dólares (un 5.3%), ubicándose en los por barril. Mezcla Mexicana de Exportación (Pemex): $96.56 dólares por barril.

*Con información de Reuters