Dólar imparable y alerta para comprar: Así está el precio HOY 27 de marzo en México

Este viernes 27 de marzo de 2026, en el inicio de las vacaciones de Semana Santa, los mercados financieros globales operan bajo una intensa presión. El precio del dólar estadounidense se encamina hacia su mayor subida mensual en casi un año, impulsado por los inversionistas que buscan un refugio seguro ante el conflicto armado en Medio Oriente.

Las esperanzas de una resolución diplomática a corto plazo se desvanecen. La volatilidad domina las operaciones, agudizada por el posible envio de hasta 10 mil soldados norteamericanos, según datos del Wall Street Journal.

Todo este flujo de capital hacia activos de refugio mantiene al índice dólar (DXY) en torno a las 100 unidades, acumulando una subida del 2.4% en lo que va de marzo; este es su mejor desempeño mensual desde julio de 2025.

Precio del dólar hoy viernes 27 de marzo de 2026 en Banco Azteca

Frente a este clima de incertidumbre mundial, y con el inicio del periodo vacacional, Banco Azteca actualiza sus pizarras. Si necesitas realizar operaciones antes de salir a tu destino, estos son los valores de referencia en ventanilla:

(Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores):



Dólar Americano: Compra: $16.30 | Venta: $18.64

Compra: | Venta: Euro: Compra: $19.20 | Venta: $22.49

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $12.10 | Venta: $13.29

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,303.00 | Venta: $1,503.00

Recuerda que las sucursales mantienen su horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., los 365 días del año.

¿En cuánto está el precio del dólar hoy 27 de marzo? Tipo de cambio en México|Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY viernes 27 de marzo

Respecto al precio del dólar en Tijuana para este viernes, en las casas de cambio promedia los $17.90 pesos a la venta; sin embargo, la fuerte demanda estacional podrían causar fluctuaciones rápidas. Se sugiere comparar precios en distintos centros cambiarios a lo largo del día para proteger el presupuesto de viaje.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

Ante el nerviosismo que sacude a las divisas tradicionales y las bolsas de valores, el ecosistema de las criptomonedas capta la atención de capitales que buscan alternativas de resguardo.

Bitcoin cotiza HOY manteniéndose en la barrera de los 66 mil 123 dólares, lo que en México equivale a un aproximado de 1 millón 192 mil 453 pesos por unidad. La moneda digital sigue consolidándose como un termómetro clave frente a las crisis geopolíticas que afectan al sistema financiero global.

Por el estrecho de Ormuz viaja el 20% del petróleo mundial.|Reuters.

¿Cómo está el precio del petróleo? Brent, Pemex y West Texas

El mercado energético sigue siendo el epicentro de las reacciones. Los precios del crudo suben este viernes tras el anuncio de la administración de Donald Trump de prolongar el plazo para atacar las instalaciones energéticas de Irán. Sin embargo, pese al repunte de hoy, el petróleo se encamina a registrar su primera caída semanal desde el 9 de febrero.



Petróleo Brent: Gana 1.87 dólares (+1.73%), cotizando en $109.88 dólares el barril.

Gana 1.87 dólares (+1.73%), cotizando en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Sube 1.57 dólares (+1.66%), ubicándose en $96.05 dólares el barril.

Sube 1.57 dólares (+1.66%), ubicándose en el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $95.07 dólares por barril

Para poner en perspectiva el impacto del conflicto: el Brent se ha disparado un 52% y el WTI un 43% desde finales de febrero. "Pese a las conversaciones sobre la desescalada, el petróleo se cotiza en función de la duración de la guerra", explica Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

Con información de Reuters

