¿Mejor que el fin de semana? Así amaneció el precio de la gasolina HOY jueves 19 de febrero

¡Buenos días! Hoy es jueves 19 de febrero de 2026, el día que marca la antesala del tan esperado fin de semana. Para miles de conductores, el jueves es el momento estratégico ideal para recargar combustible.

Llenar el tanque hoy te permite evadir el caos vial y las interminables filas que saturan las estaciones de servicio durante los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Además, tener el vehículo listo te da la libertad de arrancar tus planes de descanso sin contratiempos ni paradas de última hora.

Monitorear estos costos es una herramienta fundamental para proteger la economía familiar y hacer que tu presupuesto rinda al máximo. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte detallado y actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales zonas metropolitanas del país.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy 19 de febrero de 2026?

Durante esta jornada de jueves, los tabuladores a nivel nacional mantienen la tendencia de la semana, exigiendo a los conductores comparar precios antes de cargar:



Gasolina Regular (Magna): El combustible de mayor rotación en el país registra hoy un precio promedio de $23.26 pesos por litro.

Gasolina Premium: Diseñada para motores que requieren mayor octanaje, se ubica en un promedio de $25.68 pesos por litro.

Diésel: El energético fundamental para el transporte pesado y de pasajeros cotiza en $26.27 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular hoy jueves 19 de febrero de 2026

Para quienes conducen flotillas o vehículos adaptados a GNV, los precios de referencia son:



Mínimo: $10.99 pesos por litro.

Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en las metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

El costo de la vida urbana se refleja directamente en los dispensadores. Conoce el panorama en las principales ciudades:



Ciudad de México (CDMX): En el complejo tránsito de las alcaldías capitalinas, la gasolina Regular promedia los $23.42 pesos. La Premium exige un desembolso mayor, rondando los $25.76 pesos, mientras que el Diésel se comercializa en $26.03 pesos.

Estado de México (Edomex): En las vías que conectan la zona conurbada, la Regular cotiza en un promedio de $23.54 pesos, la Premium en $25.29 pesos y el Diésel en $25.85 pesos.

Jalisco: La movilidad tapatía enfrenta costos ligeramente superiores. En la zona metropolitana de Guadalajara, la Regular está en $23.66 pesos, la Premium en $26.20 pesos y el Diésel en $26.29 pesos.

La movilidad tapatía enfrenta costos ligeramente superiores. En la zona metropolitana de Guadalajara, la está en , la en y el en . Nuevo León: En la capital industrial, Monterrey, la Regular se mantiene en $23.58 pesos. La Premium continúa como una de las más caras del norte, cotizando en $27.12 pesos, y el Diésel se ubica en $25.97 pesos.

¿Dónde está la gasolina más barata este jueves?

La ubicación geográfica dicta el precio final.



El mayor ahorro: Las estaciones ubicadas en la franja fronteriza norte se mantienen como las más competitivas debido a las dinámicas del mercado internacional. En zonas de Tijuana, Baja California, es posible encontrar la gasolina Regular rondando los $22.35 pesos.

El mayor costo: Las estaciones ubicadas en vías de peaje exclusivas o zonas turísticas de alto impacto tienden a elevar sus márgenes operativos. En áreas selectas del Caribe Mexicano, la Premium puede llegar a superar los $29.55 pesos por litro.

Recomendación FIA: Un auto afinado es sinónimo de ahorro. Reemplazar las bujías gastadas y mantener limpios los inyectores de tu vehículo puede mejorar la eficiencia del combustible considerablemente, dándote más kilómetros por cada litro que pagas.

