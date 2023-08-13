Abuelita se rocía alcohol para refrescarse, prende un cigarro y muere quemada

Un trágico caso ocurrió en España, cuando una abuelita murió quemada después de rociarse alcohol para refrescarse de la ola de calor que azota a gran parte de Europa, después prendió un cigarro y se incendió.

Aunque la mujer, de 71 años, fue trasladada de urgencia a un hospital en Murcia, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida debido a las graves quemaduras con las que llegó.

Tras la muerte de la abuelita, los expertos pidieron evitar esta práctica a pesar de las temperaturas que superan los 40 grados, ya que puede provocar fuertes problemas como resequedad en la piel, enrojecimiento y hasta desprendimiento.

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“Además, el alcohol es altamente inflamable y puede provocar quemaduras graves si se expone a una fuente de combustión”.

Asimismo, indicaron que es mejor evitar el uso de alcohol y utilizar medidas seguras y efectivas como beber más agua, usar ropa ligera, y no exponerse tanto tiempo al sol.

España sufre extrema ola de calor

España enfrenta una tercera ola de calor en este verano con termómetros que superaron los 40C en algunas regiones del sur y del Mediterráneo.

Un termómetro digital subió a 45C en Córdoba, Andalucía, mientras que las temperaturas en otras partes de la ciudad superaron los 41C mientras los turistas luchaban por mantenerse frescos con sombrillas y agua fresca de las fuentes.

Los países del sur de Europa han estado lidiando con temperaturas récord este verano, lo que llevó a las autoridades a advertir sobre los riesgos para la salud, particularmente para los ancianos y las personas con afecciones médicas.

Con información de Reuters