En Guanajuato, autoridades quieren cobrar a vecinos la pavimentación de una calle

En León, Guanajuato, se pavimentó la calle Caracas, en la colonia La Carmona, incluso se anunció el costo y hasta se presumió su reapertura, pero ahora surgió un problema entre la comunidad, el gobierno municipal quiere que los habitantes paguen por esta obra.

Los vecinos sostienen que, en un principio, las autoridades les comunicaron que se harían cargo de esta vialidad tras conseguir recursos por 2 millones 980 mil 616 pesos. Ahora, aseguran que la inversión surgió bajo un fideicomiso de cooperación por lo que los habitantes tendrían la obligación de cubrir este monto.

“Llegaron, empezaron a abrir calles, no nos dijeron que la calle salió sorteada, que no teníamos por qué pagar nada... La mayoría son personas de la tercera edad, adultos mayores que no tienen trabajo”, explicó Araceli Morán, una de las afectadas.

Contrato no compromete a los habitantes a pagar

Fuerza Informativa Azteca tuvo acceso al contrato de la pavimentación en la calle Caracas, en la colonia La Carmona, pero en este sólo se establece que el gobierno estatal y municipal aportarían todos los recursos para concluir los trabajos.

Mientras tanto, los vecinos han sido presionados para que paguen por una obra municipal. “Nos han dicho que si no se liquida, nos pueden embargar”, añadió Araceli Morán.

Gobierno de León defienda cobro por pavimentación

El Ayuntamiento de León, Guanajuato, insistió en que esta obra se llevó a cabo bajo un esquema de fideicomiso de cooperación, trámite que, según explicó, inició en 2014. Sin embargo, las autoridades no precisaron si los vecinos de la calle Caracas estaban de acuerdo con este esquema de financiamiento.

Hasta el momento, el gobierno de Guanajuato no se ha pronunciado sobre este fideicomiso de cooperación con el que los habitantes estarían obligados a pagar por la pavimentación.

Esta figura de contratación sí existe en la Ley de Obras Públicas de varios estados y en ella se obliga a los ciudadanos a cubrir una parte del monto, pero en algunos casos primero debe pasar por una consulta o aprobación de los habitantes que radican en la zona a construir.