¿Estás jurado? En México no existe la cerveza sin alcohol: Profeco alerta a consumidores

¡Que no te engañen! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que en México no existen las cervezas sin alcohol. En su más reciente estudio de calidad, que fue publicado en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor, la Profeco determinó que algunas bebidas que se encuentran etiquetadas como cerveza sin alcohol, no cumplen con las especificaciones que son requeridas para obtener esa denominación.

De cara a estas Fiestas Patrias en México, la Procuraduría Federal del Consumidor alertó a consumidores para que no se dejen engañar, ya que para que una bebida pueda ser llamada como “ cerveza ” debe cumplir con ciertos criterios.

El Procurador David Aguilar Romero encabezó el Consejo Editorial 571 de la Revista del Consumidor.



En el Estudio de Calidad tendremos Cervezas bajas en alcohol y "Cero", y multifuncionales de inyección de tinta; además, el luchador Atlantis Jr. nos preparó un delicioso…

En su publicación del mes de septiembre, la Revista del Consumidor señala que para que una bebida sea denominada como “cerveza” debe tener entre el dos y el 20 por ciento del contenido de alcohol, por lo que si no cumple con estos parámetros, la bebida deberá llamarse bebida no alcohólica o bebida sin alcohol.

Cabe señalar que México, es la cuarta nación que más cerveza consume por habitante, el país tan solo se encuentra por detrás de Estados Unidos, China y de Brasil. Durante la última década, en México se ha popularizado la cerveza sin alcohol, este tipo de bebidas deben tener menos de 0.5 por ciento de graduación alcohólica, por lo que su contenido no supone un riesgo para sus consumidores.

Ahora, la Procuraduría Federal del Consumidor tomará medidas en contra este tipo de bebidas, ya que va a retirar del mercado aquellas que no cumplan con la normativa vigente en México. “Por normatividad no podemos llamarle cerveza al producto que no tiene alcohol, por norma debe contener alcohol, 2%”, señala David Aguilar Romero, titular de la Profeco.

Es por lo anterior que muchas marcas comercializan sus productos bajo el nombre de bebida no alcohólica, y no pueden hacerlo como cerveza sin alcohol. En el estudio de la Profeco, que analizó 19 productos (12 cervezas con baja graduación alcohólica y 7 bebidas no alcohólicas), se detectó que solo una marca española es la que no cumple con la normatividad.

La “Mahou 0.0 tostada”, cuenta con la etiqueta de cerveza; sin embargo, esta tiene menos del 0.5% de graduación alcohólica, por lo que no puede tener esa denominación.

¡Ya está aquí nuestra nueva revista!



En Estudio de Calidad analizamos cervezas bajas en alcohol y "cero". También los multifuncionales.

En Platillo Sabio nos acompaña el luchador Atlantis Jr.

Te enseñamos a invertir en Cetes Directo.



Descárgala:

¿Y la dieta? Profeco detecta cervezas ligeras y bebidas sin alcohol con niveles significativos de azúcar

La Procuraduría Federal del Consumidor también detectó que varias cervezas ligeras y bebidas sin alcohol contienen considerables niveles de azúcar; aunque esto no es algo ilegal, la Profeco señala que se trata de una situación que debe ser comunicada con total claridad a los consumidores para que estén conscientes acerca de que las bebidas pueden ser bajas en alcohol, pero que esto no necesariamente significa que se trate de bebidas bajas en calorías.