Anuncian monedas coleccionables de dinosaurios ¿dónde circularán?

Monedas coleccionables con figuras de dinosaurios comenzarán a circular en Reino Unido, esto debido a una asociación entre The Royal Mint y el Museo de Historia Natural del país. Serán las de 50 peniques las que tengan la imagen de algún dinosaurio icónico.

La primera moneda de la serie, con el Tyrannosaurus, marcó la primera vez que este espécimen fue representado en una moneda de cincuenta peniques del Reino Unido.

Otros dinosaurios que aparecerán en las monedas británicas son el Stegosaurus y el Diplodocus. Todos los metales fueron diseñados por el paleoartista Robert Nicholls bajo la dirección del profesor Paul Barrett del Museo de Historia Natural.

Los diseños están basados en conocimientos científicos actuales, ofrecen reconstrucciones precisas de los dinosaurios y sus hábitats. Algunas monedas incluso tendrán color, lo que dará vida a las criaturas prehistóricas.

| Reuters

¿Cómo conseguir una moneda de dinosaurio?

Nicholls explicó que comenzó el proceso de diseño reconstruyendo el dinosaurio “de adentro hacia afuera”, centrándose en proporciones y anatomía precisas, sin embargo, no fue una labor sencilla encajar grandes criaturas en una forma tan pequeña.

Ante el reto, utilizó diferentes estrategias para cada uno de los dinosaurios: con el T-rex, se aseguró de que miráramos a la criatura para darle una sensación de escala, mientras que para el Diplodocus, usó una perspectiva forzada para encajar su larga cola en la moneda.

Posteriormente envió las monedas a Royal Mint y al Museo de Historia Natural para que lo revisaran, se le hicieron todos los ajustes necesarios hasta que todas las partes quedaron conformes con el trabajo.

Las monedas, que forman parte de la serie “Tales of the Earth”, están disponibles para su compra en el sitio web de The Royal Mint con precios a partir de 11 libras esterlinas, y la Gold Proof Coin tiene el precio más alto: 1220,00 libras esterlinas.