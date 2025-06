Avanza en comisiones dictamen de eliminación de trámites burocráticos: ¿Eficiencia o vigilancia?

Las comisiones de Gobernación, Economía y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la minuta de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Con esta legislación se busca la simplificación administrativa y llevar a nivel nacional la Llave MX que se utilizó en la Ciudad de México (CDMX) para poder acceder a trámites burocráticos digitales.

¿Qué implica la Ley para eliminar trámites burocráticos?

El dictamen establece que la Agencia de Transformación Digital se convierte en la autoridad a nivel nacional encargada de llevar a cabo la simplificación, digitalización de los trámites.

Además, se le otorgan 22 nuevas facultades a la Agencia para implementar, supervisar y evaluar los modelos nacionales de eliminación de trámites e implementar la Llave MX, como mecanismo de acceso a los trámites digitales.

“Con la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca que la ciudadanía pase menos tiempo haciendo filas, buscando citas para realizar un trámite, reuniendo documentos o ingresando sus datos en formularios complejos. Y también se busca eliminar los obstáculos innecesarios a quien se enfrenta, a quien acude a realizar un trámite gubernamental”, argumentó la senadora del Partido Verde, Karen Castrejón.

🔴 Reunión Extraordinaria de las comisiones unidas de Gobernación, de Economía, y de Estudios Legislativos, del 19 de junio de 2025. https://t.co/C6jU7E58vd — Senado de México (@senadomexicano) June 19, 2025

Senadores de oposición advierten sobre centralización de datos

Pero la senadora Alejandra Barrales consideró que si bien nadie se puede oponer a que se digitalicen los trámites y se faciliten los negocios, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum lleva ocultas medidas “que son bastante riesgosas para los mexicanos”.

“En esta ley particular lo que nosotros vemos es de nueva cuenta este interés reiterado de la mayoría legislativa, del gobierno en particular, por hacerse del manejo de la información privada de las y los mexicanos. Información sobre sus finanzas, información sobre su patrimonio, información sobre sus parentescos. Nos parece muy delicado de nueva cuenta el manejo que se pretende dar a toda esta información”, recriminó la emecista.

Mientras que la priísta Carolina Viggiano dijo que esta ley forma parte de un sistema de vigilancia que, en conjunto con otras leyes, llevan al gobierno al autoritarismo, pues nuevamente deja a la Agencia de Transformación Digital, a cargo de José Peña Merino, todas las decisiones y facultades cuasi regulatorias sin un control legislativo, como ocurre con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

“Sí a la simplificación administrativa en beneficio de la gente. No a la centralización. No al abuso de datos personales. No a la imposición federal sobre estados y municipios. No a la vulneración de la autonomía y la exclusión social por falta de conectividad. El nombre de esta ley es incorrecto, no se eliminan trámites burocráticos, solamente se concentran en una plataforma.

“Algunos se simplifican y otros bajo acuerdos pueden suprimirse, pero los trámites continúan”, alertó la legisladora de oposición. Además, la priista recalcó que en legislación no se establecen estándares de protección o control ante los ataques cibernéticos y la responsabilidad de la autoridad ante estos escenarios.

“Si se aprueba así, en pocos años podríamos tener una crisis nacional de confianza digital con consecuencias legales, sociales, económicas y geopolíticas (...) De verdad piensen lo que están haciendo. Esto es verdaderamente delicado, en conjunto con el resto de las leyes que se están discutiendo. ¿Por qué (le están dando) tanto poder a este señor Merino? De verdad es importante, tal vez hacerle un examen psicológico”, abundó Viggiano Austria.

Pero las advertencias de la oposición no encontraron oídos entre los senadores del oficialismo y la ley se aprobó por 30 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.