Aseguran vehículo con blindaje artesanal dentro de la Central de Abasto de Tultitlán; hay un detenido

En una reciente intervención realizada por las fuerzas de seguridad en el Estado de México , se logró el aseguramiento de una camioneta que contaba con refuerzos de blindaje artesanal.

Este descubrimiento tuvo lugar dentro de las instalaciones que corresponden a la Central de Abasto de la demarcación de Tultitlán, sitio donde las autoridades se desplegaron tras recibir alertas sobre actividades ilícitas relacionadas con el robo de transporte de mercancías en la zona.

Fuerzas de seguridad recuperan camión robado con apoyo de tecnología de rastreo satelital

El despliegue de los elementos policiales de dicho sector se activó de manera inmediata una vez que se reportó la sustracción ilegal de un camión de carga. Gracias a que la pesada unidad contaba con tecnología de rastreo y localización satelital, los uniformados pudieron seguir la trayectoria del vehículo robado en tiempo real.

La señal emitida por el dispositivo GPS fue fundamental para el éxito de la operación, ya que el sistema indicaba con precisión que el camión de carga se encontraba resguardado en los terrenos pertenecientes al centro de distribución comercial.

Descubren camioneta con blindaje artesanal en Central de Abasto durante operativo policial

Al arribar al punto exacto señalado por el satélite dentro de la Central de Abasto, los efectivos de la policía confirmaron que el camión de carga ya estaba siendo intervenido. En el lugar, la unidad sustraída se encontraba en pleno proceso de descarga, lo que evidenciaba la flagrancia del acto ilícito.

Durante estas acciones de inspección y recuperación, los agentes detectaron la presencia de una camioneta adicional que llamó su atención por sus características particulares. Este vehículo presentaba un blindaje de manufactura casera o artesanal y se encontraba oculto a la vista, pues estaba cubierto por una lona para intentar pasar inadvertido ante las autoridades.

Detienen a Alejandro 'N' por delitos relacionados con el transporte de carga

Como resultado de este operativo en el municipio mexiquense, se logró la captura de un individuo identificado bajo el nombre de Alejandro “N”. Tras su detención en el sitio de los hechos, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Esta instancia será la encargada de determinar su situación jurídica y evaluar su presunta participación en los delitos derivados de la posesión del transporte de carga y del hallazgo del vehículo blindado.

Finalmente, representantes del Ministerio Público se presentaron en la escena para tomar control de la situación y encabezar el seguimiento de las diligencias.

Tanto el camión recuperado como la camioneta con blindaje artesanal han quedado bajo resguardo oficial mientras continúan las indagatorias para esclarecer el origen y el destino de estos bienes vinculados a la detención del sospechoso.

