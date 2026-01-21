Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este miércoles 21 de enero
Minuto a minuto del tráfico en la autopista México-Toluca hoy miércoles 21 de enero. Consulta el estado de la vialidad, accidentes en La Marquesa, clima y cortes a la circulación en Santa Fe.
Este miércoles 21 de enero de 2026, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de la Autopista México-Toluca, una de las arterias más transitadas y complejas del centro del país. Miles de automovilistas que se desplazan entre la Ciudad de México y el Estado de México enfrentan diariamente retos como bancos de niebla en La Marquesa, obras del Tren Interurbano "El Insurgente" y la habitual carga vehicular en la entrada a Santa Fe y Constituyentes.
En este reporte EN VIVO, encontrarás actualizaciones sobre accidentes, bloqueos hoy, condiciones climáticas y tiempos de traslado estimados para que planifiques tu ruta y evites contratiempos.
EN VIVO: Autopista México-Toluca hoy miércoles 21 de enero: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera
Obras en Chamapa-Lechería
CAPUFE informa: Autopista Chamapa - Lechería, km 10, dirección Lechería. Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento. Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución.
Obras en Chamapa-La Venta
Respecto al avance en la carretera México-Toluca, la autopista Chamapa - La Venta informa trabajos de pavimentación a partir de este miércoles 21 de enero.
Vías alternas a la Autopista México-Toluca
Si la autopista presenta saturación extrema o bloqueo total, considera estas rutas para llegar a tu destino:
- Carretera Federal México-Toluca (Libre): Aunque es más sinuosa y atraviesa poblados, es la opción directa si la cuota está parada.
- Autopista Naucalpan-Toluca: Ideal si te diriges hacia la zona norte del Edomex o vienes de la zona de Lomas Verdes/Satélite.
- Carretera Chamapa-La Venta: Útil para rodear la zona de Santa Fe e Interlomas si el bloqueo es en la entrada a la CDMX.
Última actualización Chamapa-Lechería
El día de ayer, a las 4:00 pm, se emitió la última actualización oficial por parte de CAPUFE para la autopista Chamapa-Lechería: OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO en km 10, dirección Lechería.
Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento. Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución.
Autopista Chamapa - Lechería, km 10, dirección Lechería. Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento. Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución.