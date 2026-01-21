Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este miércoles 21 de enero

Este miércoles 21 de enero de 2026, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de la Autopista México-Toluca, una de las arterias más transitadas y complejas del centro del país. Miles de automovilistas que se desplazan entre la Ciudad de México y el Estado de México enfrentan diariamente retos como bancos de niebla en La Marquesa, obras del Tren Interurbano "El Insurgente" y la habitual carga vehicular en la entrada a Santa Fe y Constituyentes.

En este reporte EN VIVO, encontrarás actualizaciones sobre accidentes, bloqueos hoy, condiciones climáticas y tiempos de traslado estimados para que planifiques tu ruta y evites contratiempos.