Así está el precio del dólar; jornada baja para la BMV y el Wall Street hoy viernes

Con el cierre de los mercados este viernes 26 de junio, inversionistas y público en general siguieron de cerca el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el Wall Street, así como el comportamiento del dólar frente al peso mexicano.

Así cierra el principal índice de la BMV hoy vienes 26 de junio

Al cierre de la jornada del viernes 26 de junio, el S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, se ubicó en los 67,226.01 puntos, con una variación de -0.28%, lo que representa una baja de 190.21 puntos respecto a la seción preventiva.

Además, durante la jornada se registró un volumen de 130, 375, 852 titulos negociados. La BMV cerró el día con bajas.

Bajas para el Wall Street hoy viernes 26 de junio 2026

El Wall Sreet cerró con pérdidas moderadas este viernes 26 de junio, en una sesión marcada por una fuerte caída de las acciones de empresas de semiconductores y del sector tecnológico, mientras inversionistas evaluaron las altas evaluaciones vinculadas a la inteligencia artificial.



S&P 500: bajó 0.05% para cerra en 7,353.96 puntos

Nasdaq Composite: cayó un 0.24%

Dow Jones Industrial Average: retrocedió 0.09%

¿A cuánto está el dólar en México hoy 26 de junio 2026?

Para la tarde de este viernes, el precio del dólar en se ubica en $16.35 pesos la compra y se vende en $17.49 pesos mexicanos en ventanilla bancaria de Banco Azteca.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Mientras que el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria. Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de junio 2026?

Los precios del petróleo registraron una caída aproximada al 3% y se encamina a cerrar la semana con una baja importante.

El descenso se produce ante la disminución de los temores por posibles problemas de suministro, luego de que los buques petroleros reanudaran su navegación por el estrecho de Ormuz. Al cierre de la jornada, el crudo Brent se cotizó en 73.06 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en 69.70 dólares.