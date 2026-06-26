Prórroga para registro de celulares por dígito: Las líneas para las que vence el plazo en agosto 2026

El proceso de registro obligatorio de las líneas telefónicas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México recibió una modificación importante en sus fechas límite. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció de manera oficial una extensión en el calendario de cumplimiento, ampliando el límite que originalmente se había fijado para finales de junio.

Con esta nueva disposición, las autoridades buscan dar mayor margen para que los usuarios que aún no realizan el trámite puedan completarlo de forma paulatina y escalonada a lo largo del año.

#México #Privacidad ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Prórroga al registro telefónico El gobierno anunció una prórroga escalonada para el registro de líneas telefónicas, ante el bajo cumplimiento de usuarios. Ahora, la fecha límite dependerá del último dígito del número y se extenderá hasta diciembre. Sin embargo, se mantiene la advertencia: quien no complete el trámite podría quedarse sin servicio, lo que sigue generando dudas y desconfianza entre la población. #Voces de Otoniel Martínez #Telefonía

¿Hasta cuándo dieron la prórroga para el registro de celulares?

La CRT determinó una prórroga general de 184 días naturales que extiende el periodo de registro hasta el 31 de diciembre. Esta medida se tomó porque casi 82 millones de líneas telefónicas, que representan más de la mitad del mercado activo en el país, todavía no habían sido asociadas a la identidad de las personas titulares. Según el último reporte, cerca de 63 millones de accesos ya se encuentran debidamente registrados, lo que equivale a poco más del 43% del total nacional.

Aclaramos que los usuarios que cuentan con planes de renta mensual (pospago) no necesitan realizar ninguna acción, ya que sus líneas quedan vinculadas de manera automática desde el momento de la contratación. El beneficio de la prórroga aplica exclusivamente para la modalidad de prepago (recargas).

Líneas para las que vence la prórroga del registro en agosto

El nuevo esquema de ordenamiento no cuenta con una fecha única de vencimiento, sino que se dividió de forma escalonada tomando como referencia el último número de cada línea celular. Para el mes de agosto, los plazos definitivos quedan distribuidos de la siguiente manera:

Dígito terminado en 0: La fecha límite definitiva para realizar el registro es el 15 de agosto.

La fecha límite definitiva para realizar el registro es el 15 de agosto. Dígito terminado en 1: Los usuarios con esta terminación tendrán como plazo máximo el 31 de agosto.

El calendario continuará avanzando de manera quincenal y mensual durante el resto del año con los dígitos subsecuentes, concluyendo el 31 de diciembre con los números que terminan en 9.

¿Qué pasa si no registro mi línea de teléfono?

En caso de que un usuario no realice la vinculación de su CURP dentro de los tiempos establecidos para su dígito correspondiente, las empresas de telefonía procederán a suspender el servicio dentro de las siguientes 72 horas.

Al aplicarse esta desconexión, la línea perderá la capacidad de navegar por internet, enviar mensajes de texto o realizar llamadas convencionales. Sin embargo, el dispositivo mantendrá funciones básicas de seguridad y asistencia. Los usuarios con el servicio suspendido únicamente podrán comunicarse con los números de emergencia, los centros de atención ciudadana, la línea de asistencia de su propia compañía telefónica y conservar el acceso para recibir de forma normal las alertas sísmicas. Una vez que la persona complete el trámite de validación con su operadora, el servicio completo será restablecido.