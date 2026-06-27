VIDEO: Esposa de funcionario federal lo exhibe en redes por violencia familiar

Un video difundido en redes sociales muestra la presunta agresión del funcionario federal, Víctor Rodríguez Padilla, contra su esposa María Felicia, al interior de un domicilio en Emiliano Zapata, Morelos. La víctima hizo públicas las imágenes y solicitó medidas de protección para ella y sus hijos. Las autoridades no han informado si ya existe una denuncia formal.

Esposa exhibe a funcionario federal por agresiones físicas

De acuerdo con la información difundida en YouTube, la propia víctima solicita medidas de protección para ella y sus hijos menores de edad, al señalar que decidió romper el silencio ante una situación que dice haber vivido dentro de su entorno familiar.

En el video, cuya fecha visible indica el 15/03/2026, se observa a la mujer recostada sobre el sillón mientras es presuntamente agredida físicamente en repetidas ocasiones presuntamente por Víctor Rodríguez.

En las imágenes, la víctima intenta incorporarse para defenderse, pero no lo logra, el hombre nuevamente la vuelve a tirar al sillón donde continúan los golpes.

Funcionario del Gobierno Federal es exhibido en un video a través de redes sociales por golpear a su actual esposa dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.



La víctima señala al presunto responsable como un funcionario público y pide medidas de protección para ella y… pic.twitter.com/lvjCoFdvGt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

En su mensaje, la mujer asegura que durante mucho tiempo tuvo miedo de denunciar por posibles repercusiones personales y laborales, además de la influencia que, afirma, tendría su pareja dentro de círculos de poder.

Hasta el momento, no hay información oficial que confirme la presentación de una denuncia formal ni una postura por parte de las autoridades sobre los hechos difundidos en la plataforma de YouTube.

