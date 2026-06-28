Es momento de ayudar: No se cobrará comisión a los envíos a Venezuela en Banco Azteca

Los sismos de Venezuela dejaron a más de mil 400 víctimas y desaparecidos, además de cientos de familias damnificadas, por ello, Banco Azteca se solidariza al no cobrar comisión en los envíos de dinero que se hagan.

La institución bancaria y Elektra acordaron junto con Western Union y Moneygram no aplicará comisiones en las remesas que se envíen de México a Venezuela, después de los terremotos ocurridos.

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela, en México hay 106 mil personas provenientes del país sudamericano, al corte de noviembre.

En el rubro de las remesas, Venezuela recibió 3.58 millones de dólares desde México.

Hoy, más que nunca, estar cerca hace la diferencia 🇻🇪 🇲🇽 pic.twitter.com/sXPtBf7WoH — Banco Azteca (@BancoAzteca) June 27, 2026

Horario de atención en Banco Azteca si buscas enviar dinero a Venezuela

Si buscas enviar dinero a tus familiares a Venezuela, puedes hacerlo a través de las más de mil 900 sucursales a lo largo de toda la República Méxicana.

El cero cobro de comisión aplica para cualquier cantidad de dinero, así lo dio a conocer Banco Azteca. Este apoyo estará vigente hasta el 10 de julio de 2026.

El horario de atención es de 9:00 horas a las 21:00 horas, los 365 días de la semana.

Apoyo a Venezuela tras sismos

La comunidad internacional se ha volcado para apoyar a los venezolanos, quienes resultaron afectados por los terremotos ocurridos el 24 de junio.

A cuatro días del sismo, se reportan poco más de 1 mil 400 personas fallecidas y más de 3 mil 200 heridos.

Se contabilizan más de mil 600 rescatistas internacionales, quienes apoyan en las labores de rescate de las personas que siguen sepultadas en los edificios que se derrumbaron.