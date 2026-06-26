Para que tu dinero rinda: Conoce el precio del dólar hoy 26 de junio antes de realizar cambios

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de la cuarta y última semana de junio 2026, donde se ubica con una baja que llama la atención en los mercados.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 26 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.35 pesos la compra y se vende en $17.49 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último viernes del mes de junio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles de junio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 26 de junio 2026 en 59 mil 438 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 035 mil 951 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de junio 2026?

El precio del petróleo baja cerca de un 3% este viernes y apunta a una caída importante al cerrar la semana. Esto sucede porque disminuye el temor a problemas de suministro, ya que los buques petroleros vuelven a transitar por el estrecho de Ormuz, a pesar de que un buque de carga sufrió un ataque cerca de Omán ayer jueves.