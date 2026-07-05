¡A preparar la cartera! Este es el precio del Gas LP en México del 5 al 11 de julio 2026

¡No gastes de más! El precio del Gas LP en México registró cambios importantes para la segunda semana del séptimo mes del año, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló los costos del 5 al 11 de julio 2026.

Precio del Gas LP en México del 5 al 11 de julio del 2026

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 17 a los 22 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 5 al 11 de julio 2026, el precio del Gas LP más barato está en Coahuila de Zaragoza ubicándose en $17.26 el kilogramo y $9.91 pesos el litro , seguido de Chihuahua en $18.07 pesos el kilogramo y $9.76 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Puebla, en $19.86 pesos el kilogramo y en 10.72 pesos el litro.

Además de Tlaxcala, ubicándose en $19.93 pesos el kilogramo y en $10.76 litro.

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📅 Vigencia del 05 al 11 de julio de 2026 — Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) July 4, 2026

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Comondú, Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 22.97 pesos el kilogramo y en 12.40 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue el municipio de Durango, ubicándose en $21.22 pesos el kilogramo y $11.46 el litro. Después de Sonora, en 20.95 pesos el kilogramo y 11.31 pesos el litro.

Por último, está Aguascalientes en el que el precio del Gas LP, ubicándose en $20.22 pesos el kilogramo, en 10.92 pesos el litro. Después de Guanajuato en $20.00 pesos el kilogramo y $10.80 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 5 al 11 de julio 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.56 pesos el kilogramo y $1056 el litro, esto para la semana del 5 al 11 de julio 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.56 pesos el kilogramo y a $10.56 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 5 al 11 de julio 2026

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 19.72 pesos por kilo y 10.65 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 19.65 pesos por kilo y 10.61 pesos por litro.