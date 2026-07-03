¿Qué pasó en la Bolsa Mexicana de Valores hoy? Cierre 3 de julio de 2026

Llegó el fin de semana y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró cambios importantes al cierre de la jornada de hoy viernes 3 de julio.

Consulta aquí cómo quedó el precio del dólar y los cambios que se presentaron en los mercados al fin de la primer semana de julio.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sregistró una baja de -0.02% con 67,060.49 puntos al cierre de este viernes 3 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 2 de julio de 2026 en $16 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 3 de julio 2026?

El mercado estadounidense permaneció cerrado este viernes con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos.

El Dow Jones subió más del 1% hasta alcanzar un máximo histórico al cierre del jueves, antes del largo fin de semana festivo, ya que un informe de empleo estadounidense más débil de lo esperado alivió las preocupaciones sobre las subidas de los tipos de interés, mientras que otra fuerte caída en las acciones de los fabricantes de chips lastró al Nasdaq.

El S&P 500 cerró sin cambios en la jornada. El Dow Jones registró su cuarta semana consecutiva de ganancias, su racha más larga desde octubre de 2024.

El S&P 500 (.SPX) subió 594,83 puntos, o un 1,14%, hasta los 52.900,07., ganó 0,01 puntos hasta 7.483,24 y el Nasdaq Composite (.IXIC), perdió 207,36 puntos, o un 0,80%, hasta los 25.832,67. Durante la semana, el Dow Jones subió alrededor de un 2%, el S&P 500 ganó un 1,8% y el Nasdaq avanzó un 2,1%.

¿Qué pasó con el petróleo hoy?

Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios durante la semana, ya que los operadores conservaron la esperanza de un resultado exitoso en los intentos por lograr la paz entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del Brent subieron 14 centavos, o un 0,19%, hasta los 71,94 dólares por barril a las 14:31 ET (18:31 GMT), cerrando la semana tan solo 5 centavos por debajo del cierre del viernes pasado. El West Texas Intermediate subió 9 centavos, o un 0,13%, hasta los 68,78 dólares por barril.

El crudo Brent para entrega inmediata cotizó esta semana por debajo de los contratos para entregas a seis meses vista, la señal más reciente de que el aumento de los envíos a través del estrecho ha provocado un exceso de oferta a corto plazo.

Con información de Reuters