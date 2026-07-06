¿Se dispara el precio del dólar? Así amanece el tipo de cambio en México para este lunes 6 de julio 2026

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este lunes 6 de julio 2026, superando los 18 pesos por segunda semana consecutiva.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este lunes.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 6 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.14 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del segundo lunes del mes de julio 2026.

La moneda estadounidense se ubicó arriba de los 18 pesos después de que el informe mensual de empleo en EU mostrara que se añadieron muchos menos trabajadores a las nóminas de lo esperado en junio, y también en mayo y abril, lo que llevó a los inversores a reducir sus apuestas sobre una posible subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este mismo mes.

Precio del dólar supera los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 6 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.70 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 6 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 6 de julio 2026 en 61 mil 536 pesos por unidad, registrando una importantes baja de 3.23% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 75 mil 739 pesos por unidad.

Bitcoin baja para el inicio de la segunda semana de julio 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para el segundo lunes de julio 2026?

El precio del petróleo registraron una caída después de que la OPEP aumentará aún más sus objetivos de producción a partir de agosto, mientras que las exportaciones de los principales productores a través del estrecho de Ormuz se están recuperando, lo que podría aumentar la oferta mundial.



Petróleo Brent - 71.65 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 68.19 dólares por barril.

Con información de Reuters...