¡Que no te sorprenda el bolsillo! Así amanece el precio de la gasolina este 5 de julio

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se registra el precio más bajo del combustible para este domingo 5 de julio de 2026, además de los costos promedio de la gasolina Regular, Premium y diésel en distintos estados del país.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios promedio nacionales de los combustibles para este domingo 5 de julio de 2026:

Gasolina Regular : 23.69 pesos por litro

: 23.69 pesos por litro Gasolina Premium : 28.47 pesos por litro

: 28.47 pesos por litro Diésel: 27.12 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 5 de julio de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 5 de julio de 2026

Estos son los precios registrados para la Ciudad de México este domingo 5 de julio de 2026:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro

: 23.81 pesos por litro Gasolina Premium : 28.73 pesos por litro

: 28.73 pesos por litro Diésel: 26.99 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 5 de julio de 2026

En el Estado de México, los precios son los siguientes:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 28.06 pesos por litro

: 28.06 pesos por litro Diésel: 26.78 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 5 de julio de 2026

En Guadalajara, Jalisco, el costo de los combustibles es:

Gasolina Regular : 23.99 pesos por litro

: 23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.27 pesos por litro

: 29.27 pesos por litro Diésel: 27.23 pesos por litro

Precio de gasolina en Monterrey hoy 5 de julio de 2026

Estos son los precios registrados en Monterrey:

Gasolina Regular : 24.06 pesos por litro

: 24.06 pesos por litro Gasolina Premium : 29.52 pesos por litro

: 29.52 pesos por litro Diésel: 27.06 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 5 de julio de 2026

En Chihuahua se reportan los siguientes precios:

Gasolina Regular : 22.36 pesos por litro

: 22.36 pesos por litro Gasolina Premium : 25.78 pesos por litro

: 25.78 pesos por litro Diésel: 26.72 pesos por litro

Precio de gasolina en Morelos hoy 5 de julio de 2026

Los precios del combustible en Morelos son:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro

: 23.81 pesos por litro Gasolina Premium : 28.00 pesos por litro

: 28.00 pesos por litro Diésel: 26.95 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para este domingo 5 de julio de 2026, el precio promedio de los combustibles en Estados Unidos es el siguiente:

Gasolina Regular : 3.80 dólares por galón (66.38 pesos)

: 3.80 dólares por galón (66.38 pesos) Gasolina Premium : 4.29 dólares por galón (74.94 pesos)

: 4.29 dólares por galón (74.94 pesos) Diésel: 4.77 dólares por galón (83.33 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de la gasolina para este domingo 5 de julio de 2026 corresponden a los reportados por los permisionarios conforme a la información establecida por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con estos registros, Chihuahua es una de las entidades donde el litro de gasolina Regular tiene el precio más bajo del país, al ubicarse en 22.36 pesos.

Por el contrario, Monterrey, Nuevo León, figura entre las ciudades donde el combustible presenta uno de los precios más elevados , con un costo de 24.06 pesos por litro para la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium es el octanaje, una medida que indica la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la gasolina Premium ofrece 91 octanos o más, siendo la opción recomendada para vehículos con motores turbo, sobrealimentados o con sistemas de inyección directa.

Si tienes dudas sobre cuál combustible debe utilizar tu automóvil, revisa el manual del propietario o consulta la información ubicada en el tapón del tanque de combustible o en el marco de la puerta del conductor.

