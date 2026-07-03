¿Cómo podría afectar al precio de los autos por el T-MEC?

La postura del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump frente al T-MEC podría afectar a la industria automotriz, el escenario de iincertidumbre trae consigo un impacto en el precio de los autos y aquí te explicamos por qué.

Aranceles y aumento de costos

La administración estadounidense ha impuesto aranceles del 15% a diversos vehículos fabricados en México. Con esto se elevan costos de producción, entonces las marcas optan por mover los precios finales que paga el consumidor, donde entonces todos sallimos afectados.

Incertidumbre y revisiones anuales

El gobierno de EU propone revisiones anuales del T-MEC en lugar de una renovación a largo plazo. Esta "incertidumbre regulatoria" limita la inversión privada y obliga a las empresas a replantear sus cadenas de suministro, lo que a menudo se traduce en precios más altos para compensar la volatilidad del mercado (o sea, otra vez los consumidores se ven afectados).

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Es entonces que la política de "traer las fábricas de vuelta" a territorio estadounidense ha debilitado la estructura de costos preferenciales que ofrecía el T-MEC, haciendo que los vehículos fabricados en México enfrenten mayores trabas fiscales que, inevitablemente, se reflejan en el costo de venta al público.

