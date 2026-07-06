Este es el nuevo e inesperado requisito para el registro de líneas telefónicas en México

Un nuevo requisito para el registro de celulares en México se incluyó en los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, de acuerdo con la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF); se trata de la “prueba de vida”.

El nuevo trámite tiene el objetivo de reforzar la verificación de identidad de los usuarios, al confirmar que la persona que realiza el trámite corresponde realmente al titular de la línea.

¿Qué es la prueba de vida para el registro de líneas telefónicas?

La prueba de vida es un mecanismo de validación de identidad que permite comprobar que quien realiza un trámite es una persona real y es realmente a quien le corresponde la línea.

De acuerdo con los nuevos lineamientos, este requisito se aplicará únicamente a quienes realicen la vinculación de su línea telefónica de manera presencial.

Esto para corroborar que la persona que solicita el registro sea la misma que aparece en la identificación oficial presentada. No obstante, aunque el DOF establece la incorporación de este mecanismo, no detalla el procedimiento específico que deberán seguir las compañías.

Paso para realizar el registro de líneas telefónicas

Aunque cada compañía telefónica contará con su propia plataforma, el procedimiento general será el siguiente:



Ingresar al portal de registro de la compañía telefónica.

Ingresar el número telefónico que será vinculado.

Tomar fotografías del INE por ambos lados para verificar el documento.

Validar la identidad utilizando la cámara del teléfono celular.

Esperar la confirmación de que el registro fue realizado correctamente.

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Aunque expertos indican que el registro obligatorio de líneas no es considerado seguro del todo, autoridades señalaron que ese proceso se debe realizar antes de concluir la fecha límite para no perder el número.

Calendario para registrar las líneas telefónicas en 2026

El registro continuará realizándose conforme al último dígito del número de celular:



0: 15 de agosto de 2026.

1: 31 de agosto de 2026.

2: 15 de septiembre de 2026.

3: 30 de septiembre de 2026.

4: 15 de octubre de 2026.

5: 31 de octubre de 2026.

6: 15 de noviembre de 2026.

7: 30 de noviembre de 2026.

8: 15 de diciembre de 2026.

9: 31 de diciembre de 2026.

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¿Cómo saber si tu CURP ya está asociada a una línea telefónica?

Las personas pueden verificar si su CURP ya se encuentra vinculada a una línea móvil ingresando a la plataforma de consulta de su compañía telefónica.

Para hacerlo es necesario seleccionar el operador correspondiente, capturar la CURP y aceptar el aviso de privacidad para consultar la información disponible.

Si al realizar la consulta detectas que el celular asociado a tu CURP no corresponde, deberás ingresar a la plataforma de tu compañía telefónica y solicitar la baja de esa línea.