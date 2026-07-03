SUBE el precio del dólar hoy 3 de julio 2026; así le pega a tu bolsillo

Así se mueven las cotizaciones en los primeros días del mes. El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 3 de julio 2026.

Los mercados bursátiles a nivel global extendieron su tendencia al alza este viernes, impulsados por cifras de empleo en Estados Unidos que resultaron inferiores a lo previsto.

Estos datos permitieron moderar la preocupación de los inversores ante posibles incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que la percepción de una mejora económica se vio respaldada por indicadores regionales de actividad que confirmaron un crecimiento durante el mes de junio.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 3 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.20 pesos la compra y se vende en $17.46 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del día de hoy 3 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el día de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 3 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 3 de julio 2026 en 61 mil 3874 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 079 mil 337 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 3 de julio 2026?

Los precios del petróleo cerraron la jornada y la semana sin variaciones significativas, manteniéndose estables debido al optimismo de los operadores ante las posibles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Esta tendencia lateral en los mercados responde a la cautela de los inversores, quienes permanecen atentos a cualquier resultado positivo que pueda surgir de las conversaciones diplomáticas entre ambos países. En resumen, la falta de volatilidad en el mercado crudo refleja la expectativa global ante la resolución de este conflicto geopolítico.